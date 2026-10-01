Kokuyo dự kiến nắm quyền chi phối Thiên Long bằng cách nào?

28 tỷ yen được chuyển qua pháp nhân tại Singapore

Ngày 30/9/2026, HĐQT Kokuyo phê duyệt kế hoạch tăng vốn cho Synergy Investing ASIA Pte. Ltd. (SIA), công ty con do tập đoàn Nhật Bản sở hữu 100% tại Singapore. Đây là pháp nhân được sử dụng để triển khai kế hoạch mua cổ phần tại CTCP Tập đoàn Thiên Long (mã: TLG), CTCP Đầu tư Thiên Long An Thịnh (TLAT) cùng các doanh nghiệp liên quan.

KOKUYO đang chuẩn bị 28 tỷ yen để tăng vốn cho pháp nhân tại Singapore. Nguồn: Hồ sơ EDINET của KOKUYO, ngày 30/9/2026.

Theo hồ sơ bất thường trên hệ thống EDINET, mức vốn tăng thêm đã được phê duyệt là 28 tỷ yen. Trước đợt tăng vốn này, SIA có vốn điều lệ chỉ 1 đô la Singapore. Kokuyo sẽ đăng ký toàn bộ phần vốn bổ sung nên tỷ lệ quyền biểu quyết tại SIA tiếp tục duy trì ở mức 100%.

Đây là nguồn vốn Kokuyo bố trí cho SIA để phục vụ các giao dịch đã lên kế hoạch. Giá trị thực tế còn có thể thay đổi tùy giá mua cổ phần, thời điểm thanh toán và các điều chỉnh liên quan. Hồ sơ ngày 30/9 cũng chưa ấn định thời điểm hoàn tất việc chuyển vốn.

Con số này khá sát với 27,6 tỷ yen, mức giá trị ước tính Kokuyo từng đưa ra khi công bố kế hoạch M&A cuối năm 2025. Điều đó cho thấy quy mô nguồn lực dành cho thương vụ hiện chưa có biến động đáng kể so với phương án ban đầu.

Kokuyo dự kiến nắm khoảng 65% Thiên Long

Đầu tiên, Kokuyo dự kiến mua lại toàn bộ cổ phần tại Thiên Long An Thịnh, cổ đông lớn đang nắm 46,82% vốn điều lệ Thiên Long. Sau đó, tập đoàn Nhật Bản sẽ thực hiện chào mua công khai tối đa 18,19% cổ phần TLG từ các cổ đông còn lại.

Nếu cả hai giao dịch hoàn tất theo quy mô tối đa, tỷ lệ sở hữu của Kokuyo tại Thiên Long có thể đạt khoảng 65,01%, qua đó đưa doanh nghiệp văn phòng phẩm Việt Nam trở thành công ty con của tập đoàn Nhật Bản.

Tỷ lệ sở hữu của TLAT và phương án chào mua thêm 18,19% đã được chính Thiên Long công bố từ tháng 12/2025. Nghị quyết HĐQT của doanh nghiệp ghi nhận TLAT đang sở hữu 46,82% vốn TLG và Kokuyo dự kiến chào mua công khai thêm cổ phần để đưa tỷ lệ sở hữu lên khoảng 65%.

Theo kế hoạch ban đầu, việc mua lại TLAT dự kiến hoàn tất vào tháng 8/2026, còn đợt chào mua công khai TLG diễn ra trong tháng 10-11/2026. Tuy nhiên, tiến độ đã kéo dài hơn dự kiến và hồ sơ mới nhất của Kokuyo chưa đưa ra ngày hoàn tất cụ thể.

Trước đó, trong tháng 9, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cho biết Chủ tịch Ủy ban đã ban hành Quyết định số 294/QĐ-CT ngày 9/9/2026, xác định thương vụ giữa Synergy Investing Asia, Thiên Long An Thịnh, Tập đoàn Thiên Long cùng năm cá nhân liên quan là trường hợp tập trung kinh tế có điều kiện, theo hình thức mua lại doanh nghiệp.

Năm cá nhân được cơ quan quản lý nêu tên gồm ông Cô Gia Thọ, bà Trần Thái Như, bà Cô Ngân Bình, bà Cô Cẩm Nguyệt và ông Cô Gia Đức.

Quyết định này đồng nghĩa thương vụ đã vượt qua một bước rà soát quan trọng về cạnh tranh, nhưng không có nghĩa tất cả thủ tục pháp lý đã hoàn tất. Chính hồ sơ ngày 30/9 của Kokuyo vẫn cho biết việc tăng vốn và triển khai giao dịch còn phụ thuộc vào các thủ tục, chấp thuận cần thiết tại Việt Nam.

Vì vậy, đến đầu tháng 10, có thể thấy hai yếu tố quan trọng của thương vụ đã rõ nét hơn: nguồn vốn thực hiện đã được Kokuyo bố trí và thủ tục kiểm soát tập trung kinh tế đã có quyết định. Phần còn lại là hoàn tất giao dịch mua TLAT, triển khai chào mua công khai cổ phiếu TLG và thực hiện các thủ tục để Kokuyo chính thức hợp nhất Thiên Long vào hệ thống.

Thiên Long đồng thời thu gọn các khoản đầu tư

Diễn biến M&A diễn ra song song với quá trình Thiên Long tái cấu trúc danh mục đầu tư.

Trong năm 2026, doanh nghiệp đã quyết định chấm dứt dự án đầu tư tại Indonesia. Danh sách nghị quyết HĐQT trên website Thiên Long ghi nhận quyết định này được thông qua ngày 19/6.

Trước đó, tập đoàn cũng triển khai phương án tìm đối tác để chuyển nhượng các khoản đầu tư tại CTCP Văn hóa Phương Nam và Pega Holdings, đồng thời lên kế hoạch giải thể Clever World, đơn vị từng vận hành các mô hình bán lẻ CleverBox và PeekToy. Báo cáo tài chính và thông tin doanh nghiệp cho thấy Thiên Long từng mở rộng sang các khoản đầu tư này trong những năm trước, trong đó Pega và Clever World được đưa vào hệ sinh thái từ năm 2022.

Theo thông tin công bố trước đây về giao dịch Kokuyo, các khoản đầu tư liên quan đến Phương Nam và Pega không nằm trong phạm vi định giá của thương vụ.

Do đó, chuỗi quyết định thoái vốn, giải thể hoặc dừng các dự án mới đang làm cơ cấu Thiên Long gọn hơn trong thời gian thương vụ với Kokuyo được xúc tiến. Tuy vậy, việc cho rằng toàn bộ hoạt động tái cấu trúc này được thực hiện riêng để phục vụ thương vụ M&A vẫn là một cách diễn giải; các công bố chính thức của doanh nghiệp chủ yếu ghi nhận từng quyết định đầu tư và thoái vốn cụ thể.