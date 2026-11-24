Sau khoảng 15 phút kể từ khi phà rời thị trấn Trat, tỉnh nằm gần biên giới Campuchia, hòn đảo Koh Chang dần hiện ra giữa vịnh Thái Lan.

Những dãy núi và ngọn đồi nhấp nhô tạo nên khung cảnh hùng vĩ, trong khi các hòn đảo nhỏ nằm rải rác trên mặt biển xanh ngọc.

Điểm đặc biệt của Koh Chang là hơn 70% diện tích được bao phủ bởi rừng mưa nhiệt đới rậm rạp, tạo môi trường sinh sống cho nhiều loài động vật hoang dã như đại bàng biển bụng trắng và khỉ đuôi dài(khỉ ăn cua).

Một chiếc thuyền nhỏ neo đậu trên bãi biển Koh Chang yên tĩnh. Ảnh:Nicat/Adobe Stock

Trong tiếng Thái, Koh Chang có nghĩa là "Đảo Voi", xuất phát từ hình dáng hòn đảo nhìn từ trên cao giống một con voi khổng lồ.

Đây là hòn đảo lớn thứ hai Thái Lan, chỉ sau Phuket, nổi tiếng với những bãi biển hoang sơ, thác nước, đường mòn xuyên rừng và các rạn san hô.

Không có sân bay, Koh Chang chỉ có thể tiếp cận bằng phà từ đất liền, với thời gian di chuyển khoảng 30 phút. Việc không có đường bay trực tiếp giúp hạn chế phần nào lượng khách du lịch, giữ cho hòn đảo không quá đông đúc như nhiều điểm nghỉ dưỡng nổi tiếng khác của Thái Lan.

Sở hữu những bãi biển cát trắng trải dài, điểm ngắm cảnh ấn tượng và nguồn hải sản phong phú, Koh Chang được xem là một trong những hòn đảo đẹp nhưng còn ít được chú ý của Thái Lan. Dưới đây là những trải nghiệm đáng thử khi ghé thăm nơi này.

Thư giãn trên năm bãi biển chính

Năm bãi biển chính của Koh Chang đều nằm dọc bờ biển phía tây, gồm White Sand, Klong Prao, Kai Bae, Lonely và Klong Kloi. Mỗi nơi mang một nét riêng, từ những bãi cát sôi động với nhiều dịch vụ du lịch đến các góc biển yên tĩnh, tách biệt.

White Sand là bãi biển phát triển và nhộn nhịp nhất, nổi bật với bãi cát trắng mịn, làn nước trong xanh cùng nhiều quán bar và nhà hàng ven biển.

Khi hoàng hôn buông xuống, những dải đèn trang trí giữa các hàng cây tạo nên khung cảnh lung linh. Du khách cũng có thể thưởng thức các món nướng tại những nhà hàng cho phép tự chọn thịt và hải sản tươi sống.

Những bãi biển cát trắng tuyệt đẹp ở Koh Chang, Thái Lan. Ảnh: Asia London Palomba/Travel + Leisure

Trong khi đó, Klong Prao được nhiều người đánh giá là một trong những bãi cát đẹp nhất đảo, với không gian yên tĩnh hơn White Sand. Lonely Beach thu hút khách du lịch bụi nhờ bầu không khí thoải mái, còn Klong Kloi phù hợp với những người muốn tìm một nơi nghỉ ngơi vắng vẻ, tránh xa sự nhộn nhịp.

Thưởng thức ẩm thực đường phố tại chợ đêm White Sand

Nằm gần bãi biển White Sand, chợ đêm Koh Chang là địa điểm thích hợp để khám phá ẩm thực địa phương. Khu chợ không quá lớn nhưng luôn nhộn nhịp với nhiều gian hàng phục vụ các món ăn đường phố như nem cuốn, hải sản, thịt nướng, trái cây tươi, cocktail và đồ tráng miệng.

Một số món ăn đáng chú ý gồm cua móng ngựa và xiên cá sấu nướng. Du khách có thể mua đồ ăn mang đi hoặc thưởng thức ngay tại những khu vực bàn ghế được bố trí trong chợ.

Khám phá làng chài Bang Bao

Nằm ở phía nam Koh Chang, Bang Bao là ngôi làng chài độc đáo được xây dựng trên những cọc gỗ, kéo dài dọc theo một cầu tàu hướng ra vịnh. Phía sau làng là những ngọn đồi xanh mướt, tạo nên khung cảnh đặc trưng của vùng biển nhiệt đới.

Dù du lịch đã dần thay thế nghề đánh cá trở thành nguồn thu nhập chính của người dân, Bang Bao vẫn giữ được nét riêng so với những khu nghỉ dưỡng trên đảo. Du khách có thể đi dạo dọc cầu tàu, ghé các cửa hàng lưu niệm, nhà nghỉ nhỏ hoặc thưởng thức hải sản tại những nhà hàng có tầm nhìn hướng ra biển.

Theo Grant Ekelund, vị trí tương đối biệt lập đã giúp Koh Chang hình thành nền văn hóa địa phương riêng qua nhiều thế hệ. Bang Bao là một trong những nơi du khách có thể cảm nhận rõ nét điều đó.

Lặn biển giữa những rạn san hô

Vùng biển quanh Koh Chang sở hữu nhiều rạn san hô, thích hợp cho hoạt động lặn với ống thở và lặn bình dưỡng khí. Du khách có thể tiếp cận một số địa điểm ngay từ bãi biển hoặc tham gia các chuyến tham quan bằng thuyền trong ngày.

Dưới làn nước trong xanh, nhiều loài cá nhiệt đới như cá hề, cá vẹt bơi lội giữa những rạn san hô đầy màu sắc. Với những người yêu thích khám phá, xác tàu HTMS Chang là một điểm lặn đáng chú ý.

Đây là con tàu từng phục vụ Hải quân Mỹ trong Thế chiến II và Chiến tranh Triều Tiên, sau đó được chuyển giao cho Hải quân Thái Lan. Năm 2012, tàu được đánh chìm có chủ đích để tạo thành rạn san hô nhân tạo. Với chiều dài khoảng 100 m, xác tàu hiện trở thành môi trường sinh sống của nhiều loài sinh vật biển, trong đó có cá mú khổng lồ, cá nhồng và cá mập voi.

Bơi lội dưới những thác nước giữa rừng nhiệt đới

Nhờ phần lớn diện tích được bao phủ bởi rừng mưa nhiệt đới, Koh Chang có nhiều thác nước nằm ẩn mình giữa thảm thực vật xanh tươi. Nổi tiếng nhất là thác Klong Plu, cách bãi biển Klong Prao không xa và có thể tiếp cận bằng một con đường mòn ngắn.

Được bao quanh bởi cây cối rậm rạp, dòng nước từ vách đá đổ xuống một hồ tự nhiên rộng lớn, tạo thành địa điểm lý tưởng để bơi lội và thư giãn giữa thiên nhiên.

Tuy nhiên, đường mòn dẫn đến thác có một số đoạn gồ ghề và dốc. Du khách nên chuẩn bị giày dép phù hợp, đồng thời cân nhắc thể lực trước khi di chuyển, đặc biệt nếu muốn tiếp tục khám phá những vị trí cao hơn để ngắm toàn cảnh thác nước.

Ảnh: Pakphipat Charoenrach / Getty Images

Thời điểm lý tưởng để ghé thăm Koh Chang

Thời gian thích hợp nhất để du lịch Koh Chang là từ tháng 11 đến đầu tháng 4, khi hòn đảo bước vào mùa khô. Thời tiết thường có nắng, bầu trời trong xanh, biển tương đối êm và nhiệt độ dao động khoảng 27-29 độ C. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để tắm biển, lặn ngắm san hô và khám phá rừng nhiệt đới.

Trong đó, tháng 12 đến tháng 2 là mùa cao điểm du lịch, khi lượng khách tăng và nhiều nhà hàng, quán bar hoạt động sôi động hơn. Tháng 11 và tháng 4 thường vắng khách hơn, giá dịch vụ cũng có xu hướng dễ chịu hơn.

Ngược lại, từ tháng 5 đến tháng 10 là mùa mưa. Những cơn mưa lớn và tình trạng biển động có thể ảnh hưởng đến các hoạt động ngoài trời, đặc biệt là tham quan bằng thuyền và lặn biển. Dù vậy, đây cũng là khoảng thời gian du khách có ngân sách hạn chế có thể tìm được những ưu đãi tốt hơn về lưu trú.

Cách di chuyển đến Koh Chang

Phà là phương tiện chính để đến Koh Chang từ đất liền, xuất phát từ khu vực tỉnh Trat. Sân bay gần nhất là sân bay Trat (TDX), cách bến phà Ao Thammachat khoảng 20 phút di chuyển về phía bắc.

Du khách có thể lựa chọn các chuyến bay từ Bangkok đến Trat, sau đó tiếp tục di chuyển bằng đường bộ đến bến phà để ra đảo. Ngoài ra, hành trình từ Bangkok đến Trat bằng ô tô mất khoảng 4 giờ.

Một số cơ sở lưu trú tại Koh Chang cũng cung cấp dịch vụ đưa đón riêng từ sân bay Trat đến bến phà, giúp du khách thuận tiện hơn trong quá trình di chuyển.

Với sự kết hợp giữa biển xanh, rừng nhiệt đới, thác nước và những làng chài ven biển, Koh Chang mang đến một lựa chọn khác biệt cho hành trình khám phá Thái Lan. Không quá đông đúc nhưng vẫn có đầy đủ dịch vụ du lịch cần thiết, hòn đảo này phù hợp với những người muốn tìm kiếm kỳ nghỉ thư thái và trải nghiệm thiên nhiên.