Kodiak ký thỏa thuận triển khai 75 xe tải tự lái cho DTL Transport

Ngày 28/10/2026, Công ty công nghệ xe tự lái Kodiak AI, Inc. (Nasdaq: KDK) công bố đạt thỏa thuận ràng buộc với DTL Transport Inc., doanh nghiệp vận tải đường dài có trụ sở tại California, Mỹ, nhằm triển khai hệ thống lái tự động Kodiak Driver trên 75 xe tải thuộc sở hữu và quản lý của DTL.

Theo thông cáo, đây là thỏa thuận thương mại đầu tiên được công bố giữa Kodiak và một doanh nghiệp vận tải đường dài liên bang về việc tích hợp công nghệ xe tải không người lái vào đội phương tiện do khách hàng trực tiếp sở hữu, vận hành.

Điểm đáng chú ý nằm ở mô hình kinh doanh Driver-as-a-Service (DaaS), cung cấp công nghệ lái xe dưới dạng dịch vụ. Thay vì mua đứt hệ thống tự lái, DTL sẽ trả phí sử dụng Kodiak Driver dựa trên số dặm xe di chuyển.

Cách tiếp cận này cho phép doanh nghiệp vận tải khai thác công nghệ tự lái mà không nhất thiết phải tự phát triển phần mềm, thuật toán điều khiển và các thành phần công nghệ liên quan.

Xe tải tích hợp công nghệ tự lái Kodiak Driver trong hoạt động vận chuyển hàng hóa của DTL Transport tại Mỹ. Ảnh: Kodiak AI.

Trong giai đoạn đầu, DTL dự kiến triển khai xe tải tích hợp Kodiak Driver trên hai hành lang vận tải gồm Dallas–El Paso, bang Texas, qua tuyến Interstate 10 và Dallas–Atlanta qua Interstate 20. Đây đều là những tuyến đường Kodiak từng tiến hành thử nghiệm công nghệ.

Theo Kodiak, hệ thống tự lái có thể mở ra khả năng khai thác phương tiện vượt những giới hạn về thời gian lái xe hiện hành áp dụng cho tài xế. Tuy nhiên, hiệu quả vận hành thực tế còn phụ thuộc vào điều kiện triển khai và các yêu cầu an toàn.

Thỏa thuận mới được công bố sau chương trình thử nghiệm vào tháng 9/2026, khi Kodiak và DTL sử dụng hệ thống lái tự động để vận chuyển hàng hóa dễ hư hỏng trên quãng đường khoảng 225 dặm giữa Fresno và Los Angeles, bang California.

Hoạt động thử nghiệm diễn ra trên các tuyến Interstate 5 và California State Route 99, theo giấy phép thử nghiệm phương tiện tự hành hạng nặng do cơ quan quản lý phương tiện cơ giới California cấp.

Trước đó, Kodiak đã triển khai mô hình DaaS trong lĩnh vực vận tải công nghiệp từ tháng 12/2024. Tính đến ngày 30/6/2026, hệ thống Kodiak Driver đã được tích hợp trên 35 xe tải không người lái do Atlas Energy Solutions sở hữu và vận hành. Doanh nghiệp đặt mục tiêu mở rộng đội xe này lên 100 chiếc vào giữa năm 2027.

Kodiak cũng dự kiến bắt đầu dịch vụ vận tải đường dài không người lái trên đường cao tốc vào cuối năm 2026, vận chuyển hàng hóa cho IKEA giữa Dallas và Houston.

Dù vậy, thỏa thuận với DTL chưa đồng nghĩa 75 xe tải đã được đưa vào khai thác không người lái. Hai doanh nghiệp chưa công bố giá trị hợp đồng, mức phí cụ thể trên mỗi dặm hoặc tiến độ triển khai toàn bộ đội xe.

Việc áp dụng mô hình thu phí theo quãng đường cũng đặt ra những vấn đề cần làm rõ về tổng chi phí vận hành, trách nhiệm bảo trì hệ thống, bảo hiểm và phân chia trách nhiệm khi phát sinh sự cố trong quá trình vận chuyển.