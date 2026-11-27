Kodak hy vọng sẽ tạo ra một cơn sốt được thúc đẩy bởi những người có tầm ảnh hưởng với sản phẩm lấy cảm hứng từ phong cách retro mới nhất của mình, mang tên SlideTag.

SlideTag vừa là màn hình hiển thị ảnh vừa là thiết bị theo dõi vật phẩm, tất cả được tích hợp trong một thiết bị treo lủng lẳng trên móc chìa khóa.

Kodak SlideTag hoạt động như một khung ảnh mini tích hợp tính năng định vị buletooth.

SlideTag được thiết kế như một phiên bản hiện đại hóa của các khung phim trượt từng dùng để trình chiếu ảnh cách đây hàng thập kỷ.

Lấy cảm hứng từ giá đỡ slide Kodachrome từ những năm 1930 dùng để hiển thị ảnh phim, SlideTag cho phép bạn trưng bày ảnh trên màn hình e-ink 1,54 inch có thể xử lý sáu màu và có độ phân giải lên đến 240 x 240.

Giống như Charmera, SlideTag là một phiên bản lo-fi Trong số những thứ bạn có thể mua, chẳng hạn như khung ảnh kỹ thuật số độ phân giải cao hoặc một chiếc AirTag thực sự, nhưng đó là một sự kết hợp thú vị và đầy quyến rũ.

Nếu bạn kết nối với ứng dụng Memory Link của Kodak, bạn có thể lập trình SlideTag để hiển thị thư viện ảnh và trình chiếu ảnh, hoặc thiết lập nó như một danh sách việc cần làm, lịch, hẹn giờ, mã QR và bảng tên.

Với trọng lượng 16,6 gram, nó nặng hơn một chút so với AirTag, nhưng vẫn có khả năng tương thích Bluetooth 5.4, xếp hạng IP54, pin có thể thay thế và có thể kết nối với cả mạng Find My của Apple và Find Hub của Google.

SlideTag có thể hiển thị công việc cần làm, hẹn giờ hoặc mã QR.

Kodak đang lặp lại phương pháp hộp ẩn cho SlideTag, có nghĩa là bạn sẽ nhận được một trong tám thiết kế, hoặc một phiên bản bí mật hiếm hơn nhiều với xác suất 1 trên 64.

Hiện tại, SlideTag có giá 35 USD cho một hộp hoặc 280 đô la cho cả bộ, nhưng trang web này giới hạn đơn đặt hàng của khách hàng tối đa là hai hộp rèm hoặc một bộ đầy đủ.

Xét về chức năng theo dõi, SlideTag không mạnh mẽ như Apple AirTag hay Pixel Tag của Google, vốn sử dụng các công nghệ như ultra wideband (UWB) và Channel Sounding để dễ dàng xác định vị trí hơn.

SlideTag chỉ sử dụng kết nối Bluetooth cơ bản với phạm vi hoạt động tối đa 30 mét ở không gian mở và còi báo động 75 decibel giúp bạn dễ dàng tìm thấy khi ở gần.

Thời lượng pin sẽ thay đổi tùy theo tần suất sử dụng tính năng theo dõi hoặc làm mới hình ảnh hiển thị, nhưng SlideTag sử dụng loại pin đồng xu CR2032 phổ biến, dễ dàng thay thế.

Video: Hoài niệm với khung ảnh retro Kodak SlideTag đa chức năng.