Knyaz Pozharsky, tàu ngầm Borei-A mới nhất được Nga đưa vào biên chế

Ngày 24/7/2025, Nga tổ chức lễ đưa tàu ngầm hạt nhân chiến lược Knyaz Pozharsky vào biên chế Hải quân. Đây là tàu thứ 5 thuộc Đề án 955A Borei-A và là tàu thứ 8 của toàn bộ dòng Borei thuộc các Đề án 955/955A theo những thống kê công khai.

Sự kiện đánh dấu bước tiến mới trong quá trình hiện đại hóa lực lượng tàu ngầm chiến lược của Nga.

Tàu ngầm Borei-A được phát triển để mang tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm, duy trì khả năng răn đe hạt nhân từ biển và từng bước thay thế các lớp tàu cũ.

Knyaz Pozharsky được đóng tại nhà máy Sevmash ở Severodvinsk. Tàu được hạ thủy vào tháng 2/2024 và bắt đầu thử nghiệm trên biển vào tháng 7 cùng năm.

Quá trình kiểm tra kéo dài trước khi tàu chính thức được đưa vào biên chế vào tháng 7/2025.

Theo thông số công khai, tàu có chiều dài khoảng 170 mét, lượng giãn nước khi lặn khoảng 24.000 tấn. Vũ khí chủ lực gồm 16 ống phóng tên lửa đạn đạo RSM-56 Bulava.

Tàu còn có các ống phóng ngư lôi cỡ 533 mm và hệ thống phục vụ hoạt động dưới nước.

Giống các tàu Borei-A khác, Knyaz Pozharsky sử dụng động lực hạt nhân và được thiết kế để hoạt động dưới biển trong thời gian dài.

Những cải tiến về hệ thống điều khiển, cảm biến và giảm tiếng ồn là một phần trong định hướng phát triển phiên bản này.

Việc đưa Knyaz Pozharsky vào biên chế có ý nghĩa đối với kế hoạch duy trì lực lượng tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo của Nga.

Các tàu thuộc dòng Borei và Borei-A được phân bổ cho Hạm đội Phương Bắc và Hạm đội Thái Bình Dương, tạo cơ sở cho hoạt động của lực lượng răn đe hạt nhân từ biển.

Tuy nhiên, việc biên chế một tàu mới không đồng nghĩa toàn bộ năng lực của tàu đã được kiểm chứng qua mọi tình huống tác chiến.

Hoạt động thực tế còn phụ thuộc quá trình huấn luyện thủy thủ đoàn, bảo đảm kỹ thuật và khả năng duy trì trạng thái sẵn sàng.

Knyaz Pozharsky là một phần trong chương trình dài hạn nhằm hiện đại hóa lực lượng tàu ngầm chiến lược Nga.

Các tàu tiếp theo thuộc dòng Borei-A sẽ tiếp tục quyết định quy mô và khả năng duy trì lực lượng này trong những năm tới.