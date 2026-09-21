Knet tranh cãi vụ thương hiệu mỹ phẩm Hàn nổi tiếng từng có liên hệ với Seungri

Trên Blog Naver, instiz, một số người dùng đăng bài chỉ ra mối liên hệ trong quá khứ giữa Seungri và thương hiệu JMsolution, đề nghị những người dùng khác hãy cân nhắc trước khi mua sản phẩm của thương hiệu này.

Knet chia phe, người tuyên bố sẽ dừng sử dụng các loại mỹ phẩm của hãng, trong khi phía đối lập cho rằng, việc tẩy chay thương hiệu là không cần thiết bởi Seungri từ lâu đã không còn là nhân sự của công ty.

Các bài đăng tranh luận trên Blog Naver.

Cụ thể, trong tin độc quyền được đăng vào tháng 5/2019 của tờ Sports Chosun, thương hiệu này từng tổ chức sự kiện tại hộp đêm Burning Sun (nơi Seungri điều hành và thực hiện nhiều hành vi phạm tội).

Seungri thân thiết với một CEO của công ty mỹ phẩm sở hữu JMsolution. Cả hai là đồng sáng lập công ty con JM Town (tháng 1/2018) với dự định có nhiều hoạt động liên doanh.

Tuy nhiên, Seungri đã từ chức CEO của JM Town vào tháng 2/2019, sau đó Yoo In Suk (chồng của diễn viên Park Han Byul) tiếp quản vị trí này. Doanh nhân họ Yoo cũng từng là CEO của Tập đoàn Yuri Holding.

Yoo In Suk có liên quan sâu với bê bối Burning Sun. Kể từ khi bị điều tra, ông đã không còn là CEO của Yuri Holdings và nhiều công ty liên quan khác. Năm 2020, trong các phiên tòa, Yoo In Suk đã thừa nhận và nhận án tù vì loạt tội danh như tham ô quỹ kinh doanh, môi giới mại dâm...

Bằng chứng cho thấy Seungri (tên thật: Lee Seung Hyun) từ chức và Yoo In Suk tiếp quản vị trí CEO của JM Town. - Ảnh: Sports Chosun

Về Seungri, anh đã mãn hạn tù và chủ yếu hoạt động tại nước ngoài. Tuy nhiên, Seungri khó lấy lại thiện cảm từ công chúng và liên tục gây phẫn nộ khi có dấu hiệu lợi dụng danh tiếng BIGBANG để kinh doanh.

Gần đây, Seungri vướng vào một vụ kiện. Một người đàn ông ngoài 30 tuổi đã tố cáo anh hành hung mình. Seungri khẳng định anh chỉ cầm chai rượu nhưng không đe dọa hay vung chai về phía người đàn ông kia và đang cân nhắc nộp đơn tố ngược.