Knet nhớ 'ngôi sao lạc lối Bukang-i' của họ

‘Bukang-i’, chú cá mập từng lưu lại hơn một tháng trong các tuyến đường thủy tại công viên ven biển ở Cảng Bắc (North Port), Busan trước khi bơi ra biển, đã không còn xuất hiện trong 5 ngày qua. Nhiều khả năng, do nhiệt độ nước tại khu vực Cảng Bắc gần đây giảm xuống, nên con cá mập này đã di chuyển đến vùng nước sâu hơn hoặc bơi xa hơn ra ngoài đại dương.

Theo thông tin từ Viện Khoa học Thủy sản Quốc gia và các nguồn tin khác vào ngày 31/10, ‘Bukang-i’ đã không được nhìn thấy trong suốt quá trình theo dõi từ ngày 27 đến nay. Kể từ hôm qua, viện này đã ngừng các đợt kiểm tra định kỳ tại hiện trường, thay vào đó chuyển sang phương thức ứng phó: Các đội công tác sẽ chỉ được điều động nếu nhận được thông tin báo cáo từ người dân. Hiện tại, vẫn chưa ghi nhận thêm bất kỳ trường hợp nhìn thấy hay thông tin báo cáo nào về chú cá mập này.

Các chuyên gia cho rằng, sự sụt giảm nhiệt độ nước là nguyên nhân có khả năng cao dẫn đến việc 'Bukang-i' biến mất. Khi chú cá mập này lần đầu tiên được phát hiện tại tuyến đường thủy nhân tạo ở công viên ven biển North Port vào ngày 18/9, nhiệt độ bề mặt nước tại khu vực đó vào khoảng 25°C. Tuy nhiên, do nhiệt độ không khí giảm xuống, nhiệt độ nước cũng đã hạ xuống dưới 20°C, kể từ ngày 28/9.

Phạm vi nhiệt độ nước tối ưu đối với một con cá mập như 'Bukang-i', một loài cá mập vây đen thường nằm trong khoảng từ 18°C ​​đến 26°C. Nhiệt độ nước hiện tại ở vùng biển North Port đang tiến gần đến giới hạn dưới của khoảng này và dự kiến ​​sẽ giảm xuống còn khoảng 15°C vào giữa tháng Mười Một. Nhiều khả năng khi nước trở nên lạnh hơn, con cá mập đã di chuyển đến những vùng nước sâu hơn, nơi có nhiệt độ ấm áp hơn.

Ông Choi Yoon - Giáo sư danh dự tại khoa Khoa học Đời sống Biển, ĐHQG Kunsan, giải thích: "Khi nhiệt độ nước giảm, cá mập có xu hướng ở lại vùng nước sâu hơn và ít ngoi lên mặt nước, khiến con người khó quan sát thấy nó hơn". GS Choi cho rằng, 9có thể con cá mập đã di chuyển về phía Cầu cảng số 7 (Pier 7) tại North Port hoặc đã bơi ra vùng biển khơi. Ông nhận định: "Hiện tại, có thể nó đang ở gần Cầu cảng số 7 hoặc đã rời khỏi khu vực North Port để ra đại dương. Từ nay về sau, việc phát hiện ra nó có lẽ sẽ rất khó khăn".

Tin tức về việc một con cá mập, loài vật vốn chỉ sống ở đại dương bao la, lại xuất hiện ngay tại một công viên ven biển trong đô thị đã thu hút đông đảo người dân địa phương lẫn du khách. Trong suốt hơn một tháng lưu lại đây, nơi này đã đón hơn 1,6 triệu lượt khách tham quan, thổi một luồng sinh khí mới vào khu vực thương mại xung quanh.

Chính quyền thành phố Busan đã tận dụng sức hút của 'Bukang-i' để quảng bá cho các sáng kiến ​​của thành phố. Trước thềm kỳ nghỉ lễ Chuseok, chính quyền đã thực hiện một cuộc thăm dò ý kiến ​​trên tài khoản Instagram chính thức về việc bổ nhiệm 'Bukang-i' làm đại sứ quảng bá danh dự. Kết quả cho thấy, 91% trong số 8.200 người tham gia đã bày tỏ sự ủng hộ. Sau đó, thành phố chính thức bổ nhiệm 'Bukang-i' làm đại sứ quảng bá danh dự cho Busan.

Sức hút của 'Bukang-i' còn lan tỏa trên không gian mạng. Vào ngày 26/10, thành phố đã triển khai chương trình quảng bá cho kênh KakaoTalk chính thức, tặng miễn phí bộ 16 nhãn dán (sticker) với chủ đề "Shark-fluencer Bukang-i đến Busan!" cho 50.000 người đăng ký mới đầu tiên.

Hiện, vẫn chưa rõ liệu 'Bukang-i' đã rời khỏi khu vực Cảng Bắc hay chưa. Mọi sự chú ý giờ đây đều đổ dồn vào việc liệu sinh vật từng thu hút sự quan tâm đặc biệt của cả người dân Busan lẫn du khách này có quay trở lại xuất hiện một lần nữa hay không?