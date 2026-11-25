Lim Ji Yeon và Lee Do Hyun vừa xác nhận đã chia tay, trở về mối quan hệ đồng nghiệp và tiếp tục ủng hộ nhau trong công việc.

Cả hai quen biết nhau khi cùng đóng bộ phim The Glory (Vinh Quang Trong Thù Hận), chính thức công khai hẹn hò vào tháng 4/2023. Hồi tháng 7/2026, Ji Yeon và Do Hyun còn được bắt gặp cùng nhau đi chơi golf. Vì vậy, tin chia tay khiến nhiều khán giả ngỡ ngàng.

Vì đây là vấn đề đời tư của nghệ sĩ, công ty quản lý cho biết họ không thể xác nhận lý do và thời điểm cặp đôi chia tay một cách cụ thể.

Trên Nate Pann, Knet để ý đến bài đăng gần nhất (vào ngày 6/10) trên Instagram của Lee Do Hyun. Hình đầu tiên là chụp dòng chữ tiếng Anh: "Loved you more than you loved yourself" (Yêu em nhiều hơn cả em yêu chính bản thân mình). Thời điểm đăng bài, fan của cặp đôi còn quắn quéo vì cho rằng đây là "lovestagram", lời yêu mà Do Hyun gửi đến Lim Ji Yeon. Bởi trong suốt 3 năm công khai hẹn hò, anh không ngại cảm ơn, nhắc đến cô trong các bài phát biểu nhận giải.

Tuy nhiên, sau khi tin chia tay được xác nhận, Knet cho rằng bức hình Lee Do Hyun đăng tải có ngụ ý níu kéo. Bài viết gần nhất trên Instagram của Lim Ji Yeon là post tri ân sau lễ trao giải SDA 2026, đăng ngày 9/10, lúc đó cô để tóc ngắn. Một số dân mạng suy đoán nữ diễn viên cắt tóc ngắn sau nhiều năm để tóc dài là dấu hiệu của người vừa chia tay, muốn "cắt đứt" đoạn duyên cũ.

Giữa những bình luận suy đoán Lee Do Hyun - Lim Ji Yeon chia tay vào đầu tháng 10, ai "lụy" hơn ai, nhiều người hâm mộ hi vọng dân mạng ngừng phán đoán vô căn cứ, tôn trọng đời tư diễn viên do những bình luận đi quá xa có thể dẫn dắt hater (những người thù ghét) công kích họ.

Bức ảnh Lee Do Hyun đăng tải có thể chỉ đến từ sự trùng hợp, không có bất kỳ ý nghĩa thổ lộ tâm tư nào. Bởi dòng chữ đó không phải dòng chữ do anh viết (có ký tên người viết cuối câu), nằm trong chùm ảnh "trả jobs" sau chuyến công tác Milan dự sự kiện Prada. Với Lim Ji Yeon, lý do lớn nhất cô cắt tóc ngắn, thay đổi ngoại hình ngoạn mục là theo yêu cầu từ dự án - Alike. Đây là phim truyền hình của đài tvN, đang ghi hình và dự kiến chiếu vào năm sau.