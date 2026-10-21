KN Holdings lập 'cú đúp' với Doanh nghiệp xuất sắc châu Á và Top doanh nghiệp dẫn đầu ESG Việt Nam: Từ chiến lược đa ngành đến dấu ấn CaraWorld

Hai danh hiệu uy tín tiếp tục khẳng định năng lực quản trị, tầm vóc đầu tư và chiến lược phát triển bền vững mà Tập đoàn theo đuổi trong gần 50 năm qua, với những thành quả cụ thể trong các lĩnh vực kinh doanh trụ cột, đặc biệt là bất động sản, thể hiện qua dấu ấn tiêu biểu mang tên CaraWorld Cam Ranh.

KN Holdings được vinh danh “Doanh nghiệp xuất sắc châu Á” tại APEA 2026 và “Top 50 Doanh nghiệp dẫn đầu ESG Việt Nam 2026”

Gần 50 năm tạo dựng nền tảng phát triển và uy tín doanh nghiệp

Được tổ chức bởi Enterprise Asia từ năm 2007, APEA là một trong những giải thưởng doanh nghiệp uy tín tại châu Á - Thái Bình Dương. Hạng mục Corporate Excellence Award - Doanh nghiệp xuất sắc châu Á dành cho những đơn vị thể hiện năng lực điều hành, tiềm lực tài chính, hiệu quả kinh doanh và tầm nhìn phát triển dài hạn.

Tại APEA 2026, KN Holdings được đánh giá cao nhờ năng lực phát triển các tổ hợp đô thị, nghỉ dưỡng và hạ tầng thể thao đạt tiêu chuẩn quốc tế, cùng các khoản đầu tư quy mô lớn vào năng lượng sạch, góp phần thực hiện mục tiêu Net Zero của Việt Nam. Danh hiệu tiếp nối thành tích của Tập đoàn tại Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam tháng 6/2026, khi KN Holdings được Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA) vinh danh là “Top 10 Doanh nghiệp bất động sản hàng đầu Việt Nam”.

Ông Nguyễn Tuấn Anh - Phó Tổng Giám đốc KN Holdings đại diện Tập đoàn nhận cúp vinh danh “Doanh nghiệp xuất sắc châu Á”

KN Holdings cũng đồng thời được vinh danh về trách nhiệm môi trường, xã hội và quản trị doanh nghiệp khi góp mặt trong danh sách “50 Doanh nghiệp dẫn đầu về ESG Việt Nam 2026”, do Forbes Việt Nam lần đầu tiên thực hiện, với quy trình đánh giá đề cao tính minh bạch và dữ liệu có thể kiểm chứng.

Ông Nguyễn Tuấn Anh - Phó Tổng giám đốc KN Holdings đại diện Tập đoàn nhận giải “Top 50 Doanh nghiệp dẫn đầu về ESG Việt Nam 2026”

SGS Việt Nam đánh giá hồ sơ độc lập dựa trên 66 chỉ số thuộc 4 nhóm: Môi trường (35%), Xã hội (25%), Quản trị (25%) và Tài chính & Tuân thủ (15%). Forbes Việt Nam đồng thời áp dụng Chỉ số Đủ điều kiện Forbes (FQI) gồm 10 tiêu chí, bao quát các khía cạnh như công bố thông tin, quản trị ESG, phát thải, an toàn lao động, đạo đức kinh doanh và trách nhiệm trong chuỗi cung ứng.

Trước đó, vào tháng 9/2026, KN Holdings lần thứ ba liên tiếp được vinh danh là “Nhà phát triển bất động sản công nghiệp xanh tiềm năng” tại chương trình “Vì tương lai xanh”. Thông qua KN Industrial City (KNIC), Tập đoàn đang phát triển 2 dự án công nghiệp trọng điểm tại Đồng Nai với tổng quy mô giai đoạn 1 khoảng 2.000 ha, hướng tới mô hình công nghiệp tích hợp sản xuất, logistics, năng lượng sạch, hạ tầng số và các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp.

CaraWorld Cam Ranh - dấu ấn năng lực phát triển và định hướng ESG

Những thành tích liên tiếp trong lĩnh vực bất động sản, quản trị doanh nghiệp và phát triển xanh phản ánh chiến lược đầu tư dài hạn của KN Holdings, trong đó hiệu quả kinh doanh luôn song hành với trách nhiệm với môi trường, xã hội và việc gia tăng giá trị cho cộng đồng.

Nền tảng cho chiến lược phát triển dài hạn của Tập đoàn là hệ sinh thái đa ngành gồm bất động sản, khu công nghiệp, logistics, năng lượng tái tạo, dịch vụ và du lịch nghỉ dưỡng. Kinh nghiệm và nguồn lực tích lũy từ các lĩnh vực kinh doanh bổ trợ lẫn nhau, tạo lợi thế để KN Holdings triển khai các dự án quy mô lớn, kết hợp hiệu quả đầu tư với chất lượng vận hành và phát triển bền vững.

CaraWorld Cam Ranh là một trong những dự án chiến lược thể hiện năng lực phát triển của Chủ đầu tư KN Cam Ranh thuộc Tập đoàn KN Holdings trong lĩnh vực bất động sản.Với diện tích gần 800 ha tại Bãi Dài, dự án được quy hoạch thành đô thị biển đa chức năng, tích hợp nhà ở, thương mại, nghỉ dưỡng, thể thao và giải trí, kết hợp hệ thống công viên, không gian xanh và tiện ích cộng đồng.

CaraWorld là dự án chiến lược trong hệ sinh thái của KN Holdings tại Bãi Dài, Cam Ranh.

Tại CaraWorld, định hướng phát triển bền vững được thể hiện rõ nét qua tư duy quy hoạch không gian và hệ sinh thái tiện ích. Bên cạnh các công trình nhà ở, thương mại hay nghỉ dưỡng, dự án ưu tiên dành quỹ đất rộng lớn cho cảnh quan sinh thái, hệ thống công viên, dải không gian ven biển cùng cụm tiện ích thể thao và sinh hoạt cộng đồng, mở ra đa dạng lựa chọn cho các hoạt động vui chơi, thư giãn ngoài trời, từ đó nâng tầm trải nghiệm cho cả cư dân và du khách.

Thông qua hệ sinh thái đa tiện ích, CaraWorld kiến tạo môi trường sống và nghỉ dưỡng chất lượng cao cho cộng đồng cư dân và du khách

Khi các phân khu được hoàn thiện và đưa vào sử dụng theo từng giai đoạn, việc kết nối giữa không gian sống, dịch vụ và tiện ích cũng là một phần quan trọng trong quá trình phát triển đô thị biển, góp phần giúp CaraWorld trở thành một điểm đến trọn vẹn và bền vững. Đến nay, dự án đã đưa vào hoạt động nhiều công trình quy mô lớn như KN Golf Links 27 hố do huyền thoại golf Greg Norman thiết kế, khu nghỉ dưỡng Wyndham Grand KN Cam Ranh, công viên biển CaraBeach cùng các tiện ích thể thao, ẩm thực và giải trí. Hệ thống dịch vụ được phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu của du khách và cư dân, đồng thời hỗ trợ hoạt động thương mại và lưu trú tại các phân khu nhà phố ven biển.

Có thể thấy, KN Holdings đã và đang phát huy lợi thế của hệ sinh thái đa ngành, cùng chiến lược phát triển gắn liền với các tiêu chí bền vững, để từng bước hoàn thiện một điểm đến du lịch, nghỉ dưỡng và an cư hàng đầu tại Khánh Hòa. Danh hiệu Doanh nghiệp xuất sắc châu Á và vị trí trong Top 50 ESG Việt Nam 2026 góp phần nâng cao uy tín thương hiệu, khẳng định năng lực cạnh tranh của Tập đoàn và tạo nền tảng cho các mục tiêu đầu tư dài hạn trong giai đoạn tiếp theo.