Ngày 25/11/2026, Stavian Gas, thành viên Tập đoàn Stavian, và KN Energies ký thỏa thuận nguyên tắc không ràng buộc (Term Sheet) về hợp tác phát triển hạ tầng khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) tại Việt Nam.

Theo nội dung thỏa thuận, KN Energies dự kiến tham gia với tư cách nhà đầu tư chiến lược và đồng phát triển Trạm cung cấp và tiếp nhiên liệu khí trung tâm Khu công nghiệp Du Long (Trạm LNG trung tâm Du Long), tỉnh Khánh Hòa.

Tỷ lệ sở hữu và giá trị giao dịch chưa được công bố. Thỏa thuận hiện mới dừng ở bước nguyên tắc, giao dịch còn phụ thuộc vào kết quả thẩm định, đàm phán các hợp đồng chính thức và những phê duyệt cần thiết.

Trạm LNG trung tâm Du Long được thiết kế với công suất 54.600 tấn LNG/năm, tương đương khoảng 72 triệu m³ khí tự nhiên quy đổi. Dự án dự kiến triển khai qua ba giai đoạn.

Sau khi đi vào hoạt động, cơ sở này sẽ tiếp nhận, lưu trữ và tái hóa khí LNG để cung cấp cho các nhà máy trong Khu công nghiệp Du Long thông qua hệ thống đường ống. LNG cũng được phân phối bằng xe bồn chuyên dụng và container ISO đến những khách hàng không có kết nối đường ống dẫn khí.

Stavian Gas và KN Energies ký thỏa thuận nguyên tắc không ràng buộc (Term Sheet) về hợp tác phát triển hạ tầng khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) tại Việt Nam.

Theo phân công giữa hai bên, Stavian Gas tiếp tục phụ trách phát triển dự án, thủ tục cấp phép, vận hành thương mại, tìm kiếm khách hàng và thu xếp nguồn cung LNG. KN Energies dự kiến tham gia đầu tư và đóng góp kinh nghiệm phát triển, vận hành hạ tầng LNG.

Ông Brian Phạm Việt Anh, Tổng giám đốc Stavian Gas, cho biết việc hợp tác với KN Energies là một phần trong kế hoạch mở rộng hạ tầng LNG của doanh nghiệp tại Việt Nam. Stavian Gas có lợi thế về mạng lưới khách hàng, thị trường và khả năng cung ứng LNG, trong khi KN Energies có kinh nghiệm quốc tế trong phát triển và vận hành các cơ sở LNG. Hai bên kỳ vọng sự kết hợp này hỗ trợ quá trình triển khai dự án Du Long.

Về phía KN Energies, ông Linas Kilda, Giám đốc Phát triển Kinh doanh, đánh giá Việt Nam là thị trường quan trọng trong chiến lược phát triển của doanh nghiệp. Theo ông, nhu cầu năng lượng tăng cùng tốc độ phát triển kinh tế đang tạo thêm dư địa cho các dự án hạ tầng LNG. KN Energies quan tâm đến cả các cơ sở LNG quy mô lớn và những mô hình phân phối quy mô nhỏ, phù hợp với nhu cầu của từng nhóm khách hàng.

KN Energies là doanh nghiệp năng lượng của Lithuania, hoạt động trong lĩnh vực vận hành cảng năng lượng lỏng, phát triển hạ tầng LNG và cung cấp dịch vụ kỹ thuật liên quan. Nhà nước Lithuania hiện nắm 72,47% cổ phần doanh nghiệp.

Một trong những cơ sở LNG tiêu biểu của KN Energies là cảng Klaipėda tại Lithuania. Bên cạnh hoạt động tiếp nhận và lưu trữ LNG, doanh nghiệp phát triển hệ thống tái nạp LNG vào xe bồn và container ISO để vận chuyển đến các khách hàng không có kết nối với mạng lưới khí đường ống.

Theo số liệu KN Energies công bố tháng 1/2026, trong năm 2025, trạm nạp LNG tại Klaipėda thực hiện 1.834 lượt xe bồn, tăng 31% so với năm 2024. Sản lượng LNG nạp đạt 505,1 GWh, tăng 33%. Trạm cũng tiếp nhận 26 chuyến tàu LNG quy mô nhỏ trong năm.

Đáng chú ý, KN Energies đảm nhận vai trò sở hữu và vận hành hạ tầng tại Klaipėda, trong khi hoạt động thương mại LNG do đối tác ORLEN thực hiện. Từ tháng 4/2025 đến tháng 3/2030, ORLEN là đơn vị duy nhất sử dụng công suất trạm theo thỏa thuận đã ký.

Kinh nghiệm này có liên quan trực tiếp đến mô hình phân phối LNG mà Stavian Gas dự kiến triển khai tại Du Long, trong đó hệ thống xe bồn và container ISO giữ vai trò đưa LNG đến các cơ sở sản xuất nằm ngoài phạm vi kết nối đường ống.

Trước hợp tác với Stavian Gas, KN Energies đã ký biên bản ghi nhớ với INDEL Petro ngày 28/7/2026 để nghiên cứu cơ hội phát triển hạ tầng LNG tại Khu kinh tế Vân Phong (Khánh Hòa) và Khu kinh tế Nam Phú Yên (Đắk Lắk). Hai bên dự kiến phối hợp nghiên cứu thị trường, đánh giá kỹ thuật và khảo sát địa điểm.