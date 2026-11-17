Nhà cầm quân người Đức tiết lộ ông đã đặt niềm tin vào đội tuyển ngay từ ngày đầu tiếp quản, đồng thời khẳng định các cầu thủ đang sở hữu tiềm năng rất lớn để tạo nên một tập thể đáng gờm.

Tuyển Đức có màn trình diễn bùng nổ trước đối thủ nhiều duyên nợ. Florian Wirtz lập cú đúp, trong khi Derry Scherhant, Nico Schlotterbeck và Brajan Gruda cùng ghi bàn. Đặc biệt, thầy trò Klopp ghi tới bốn bàn chỉ trong 17 phút đầu hiệp hai, qua đó giành chiến thắng đậm nhất trước Hà Lan kể từ năm 1959.

Sau trận đấu, Klopp chia sẻ về ấn tượng của ông với các tuyển thủ Đức. Nhà cầm quân 59 tuổi cho biết ông đã bất ngờ trước chất lượng của đội hình khi bắt đầu công việc, bởi đánh giá từ bên ngoài trước đó không thực sự tích cực.

HLV Jürgen Klopp dành những lời có cánh cho các học trò sau chiến thắng 5-0 trước Hà Lan ở lượt trận cuối vòng bảng UEFA Nations League. Ảnh: Reuters

“Tôi đến và lập tức bị các cầu thủ chinh phục. Họ là những cầu thủ tuyệt vời, những con người có cá tính rất tốt. Nhưng cách nhìn nhận từ bên ngoài lại khác”, Klopp chia sẻ.

Ông cũng tin rằng tuyển Đức có đủ những nhân tố để chơi thứ bóng đá giàu tốc độ và sức tấn công. “Chúng tôi có những cầu thủ rất tài năng. Khi giúp họ phát huy được tốc độ, việc đối đầu với tuyển Đức sẽ chẳng dễ dàng chút nào. Chính các cầu thủ đôi khi cũng khiến bản thân họ bất ngờ”, chiến lược gia người Đức nói.

Klopp đặc biệt hài lòng với cách các học trò triển khai lối chơi trước Hà Lan. Hai đội đều chủ động pressing tầm cao, nhưng tuyển Đức tìm được phương án khai thác khoảng trống phía sau hàng tiền vệ đối phương. Nhà cầm quân này tiết lộ đội bóng chủ động đưa bóng dài hướng đến Kai Havertz, sau đó tổ chức tranh chấp và tận dụng những tình huống bóng bật ra.

“Đó là một trận đấu phi thường trước một đối thủ mạnh. Chúng tôi ghi được những bàn thắng không thể tin nổi. Thật sự tuyệt vời”, Klopp nhận xét. Ông cũng bày tỏ niềm vui khi được chứng kiến các học trò thi đấu trước khán đài kín chỗ tại Berlin trong trận đấu sân nhà cuối cùng của đội tuyển ở năm 2026.

Đức thắng Hà Lan 5-0. Ảnh: Reuters

Dù vậy, Klopp không cho rằng chiến thắng 5-0 đồng nghĩa tuyển Đức đã giải quyết mọi vấn đề. Ông thẳng thắn nhìn nhận đội bóng vẫn còn những điểm cần cải thiện, nhưng tin tưởng vào hướng đi hiện tại.

Chiến thắng trước Hà Lan giúp Đức kết thúc vòng bảng với vị trí dẫn đầu và giành vé vào tứ kết Nations League. Với Klopp, kết quả 5-0 không chỉ là một màn trình diễn đáng nhớ mà còn cho thấy những phẩm chất ông muốn xây dựng đang dần được các học trò thể hiện trên sân cỏ.