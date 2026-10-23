Klopp công khai chê Bayern

Klopp khó hiểu với cách Bayern sử dụng Kane.

Hôm 22/10, trận hòa 2-2 giữa Bayern Munich và Arsenal tại Allianz Arena ở lượt trận thứ ba Champions League trở thành chủ đề gây tranh cãi sau những nhận xét của Klopp trên kênh DAZN. Nhà cầm quân người Đức cho biết ông chưa thể lý giải cách đội bóng của Kompany tổ chức phòng ngự.

"Tôi không thật sự hiểu hệ thống phòng ngự của Bayern. Cách chơi của họ đôi khi rất lộn xộn. Lúc thì họ kèm người, lúc thì phòng ngự cá nhân, lúc lại phòng ngự khu vực. Tôi chỉ muốn hiểu rõ hơn, bởi bản thân vẫn đang học hỏi", Klopp chia sẻ.

Cựu HLV Liverpool tiếp tục đặt câu hỏi về cách sử dụng Kane. Tiền đạo người Anh thường xuyên di chuyển rộng, tham gia tổ chức tấn công, nhưng đồng thời cũng được yêu cầu lùi sâu hỗ trợ phòng ngự và gây áp lực ở khu vực giữa sân.

"Tôi nghe nói Kane xuất hiện ở khắp mọi nơi trên sân. Điều đó thật tuyệt khi Bayern có bóng. Nhưng khi thấy cậu ấy đứng ở hàng phòng ngự cuối cùng hoặc pressing từ giữa sân, tôi thật sự không hiểu. Tôi không phải người định đoạt mọi thứ trong bóng đá, mỗi người đều có quyền làm theo cách riêng, nhưng tôi chưa thể nói rằng mình hiểu lối chơi của Bayern", Klopp nói thêm.

Đáp lại, Kompany không sa vào tranh luận. Nhà cầm quân người Bỉ chỉ tập trung bảo vệ vai trò của Kane: "Harry xuất hiện ở khắp mọi nơi và là cầu thủ có khả năng đưa ra những quyết định đúng đắn với tần suất đáng kinh ngạc".

Trên sân, Kane tiếp tục chứng minh tầm quan trọng khi kiến tạo cho Alphonso Davies trước khi thực hiện thành công quả phạt đền vào lưới Arsenal. Bất chấp những tranh luận về chiến thuật, tiền đạo người Anh vẫn là nhân tố trung tâm trong hệ thống tấn công của Bayern Munich.