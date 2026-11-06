Klepon - Những viên bánh nếp xanh lá với nhân đường tan chảy của Indonesia

Trong thế giới bánh ngọt Đông Nam Á, Klepon gây chú ý bởi hình dáng nhỏ xinh và màu xanh đặc trưng.

Đây là món bánh truyền thống phổ biến tại Indonesia, đặc biệt gắn với văn hóa ẩm thực của đảo Java.

Bánh thường được bán tại các khu chợ truyền thống, nơi người dân có thể tìm thấy nhiều loại đồ ăn nhẹ dân dã mang tên chung là jajanan pasar.

Ảnh: Recipemash

Klepon có hình viên tròn nhỏ, được làm chủ yếu từ bột gạo nếp, nước và nước cốt hoặc chiết xuất lá dứa. Lá dứa tạo cho bánh màu xanh tự nhiên cùng hương thơm dịu nhẹ.

Phần nhân bên trong là đường thốt nốt hoặc đường cọ Indonesia, thường được bào nhỏ hoặc cắt thành miếng để dễ cho vào giữa lớp bột.

Ảnh: Chocolatesandchai

Sau khi nặn thành viên, bánh được thả vào nồi nước sôi. Khi chín, những viên bột nổi lên mặt nước, được vớt ra để ráo rồi lăn qua dừa nạo.

Lớp dừa trắng phủ bên ngoài không chỉ tạo vẻ tương phản đẹp mắt với màu xanh của bánh mà còn bổ sung vị béo nhẹ, giúp cân bằng độ ngọt của phần nhân.

Ảnh: Pexels

Điểm hấp dẫn nhất của Klepon xuất hiện khi thưởng thức. Người ăn thường cho cả viên bánh vào miệng, cắn nhẹ để lớp vỏ nếp dẻo mềm vỡ ra, để phần đường cọ đã nóng chảy tràn ra bên trong.

Vị ngọt đậm của đường hòa cùng hương lá dứa và vị béo của dừa tạo nên sự kết hợp đơn giản nhưng đặc trưng. Vì phần nhân có thể khá nóng và lỏng, bánh thường được ăn cẩn thận để tránh đường chảy ra ngoài.

Ảnh: Chocolatesandchai

Klepon còn có một phiên bản gần gũi ở nhiều quốc gia Đông Nam Á. Tại Malaysia và Singapore, món bánh tương tự thường được gọi là ondeh-ondeh.

Tuy nhiên, tên gọi này có thể gây nhầm lẫn, ở Indonesia, onde-onde thường chỉ một loại bánh khác, có hình tròn, nhân đậu xanh và phủ hạt mè.

Vì vậy, Klepon vẫn là tên gọi phổ biến khi nhắc đến phiên bản bánh nếp nhân đường cọ của Indonesia.

Ảnh: Recipemash

Ảnh: Recipemash

Ngày nay, bên cạnh công thức truyền thống, Klepon còn được biến tấu với nhiều màu sắc và nguyên liệu khác nhau.

Một số nơi sử dụng khoai lang tím, socola hoặc các loại nhân mới để tạo thêm lựa chọn cho thực khách. Dù vậy, phiên bản màu xanh lá dứa, phủ dừa nạo và có nhân đường tan chảy vẫn giữ được sức hút riêng.

Ảnh: Recipemash

Không cầu kỳ về hình thức hay nguyên liệu, Klepon chinh phục thực khách bằng sự tương phản thú vị giữa lớp vỏ dẻo, dừa béo và phần nhân ngọt lỏng bên trong. Món bánh nhỏ bé này cũng là một đại diện tiêu biểu cho nét phong phú của văn hóa quà vặt truyền thống Indonesia.