KLC Seafood tăng tốc chiến lược tại thị trường Trung Quốc với tôm hùm xanh Việt Nam

Tham gia Hội chợ Nghề cá và Thủy hải sản Trung Quốc (CFSE) 2026 tại TP. Thanh Đảo (Trung Quốc), Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy hải sản KLC (KLC Seafood) - thành viên hệ sinh thái KLC Group không chỉ giới thiệu tôm hùm xanh sống Việt Nam mà còn quảng bá năng lực tổ chức chuỗi cung ứng hải sản cao cấp.

Bước đi quan trọng trong chiến lược mở rộng thị trường

Diễn ra từ ngày 28 đến 30-10, CFSE 2026 là một trong những triển lãm thương mại thủy sản quốc tế lớn, quy tụ 1.617 doanh nghiệp đến từ hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ, với 27 đoàn gian hàng. Trên diện tích trưng bày khoảng 117.600m², hội chợ thu hút hơn 40.000 khách thương mại, tạo cơ hội kết nối giữa các nhà sản xuất, chế biến, xuất nhập khẩu, phân phối và logistics trong ngành thủy sản toàn cầu.

Tham gia hội chợ, KLC Seafood giới thiệu tôm hùm xanh sống Việt Nam tại gian hàng B7-1401, khu triển lãm quốc tế Hall B7. Việc trưng bày sản phẩm trực tiếp giúp các nhà nhập khẩu, phân phối đánh giá kích cỡ, trọng lượng, độ đồng đều và chất lượng tôm hùm. Đồng thời, doanh nghiệp có cơ hội trao đổi về quy cách phân loại, tiêu chuẩn chất lượng, khối lượng cung ứng và phương án giao nhận phù hợp với nhu cầu thị trường.

KLC Seafood hiện diện tại gian hàng B7-1401, Hall B7 - International Hall, giới thiệu tôm hùm xanh sống Việt Nam và trực tiếp kết nối với các nhà nhập khẩu, phân phối quốc tế.

Bà Phạm Huỳnh Uyên Thi - Giám đốc Kinh doanh KLC Seafood chia sẻ: “Đối với mặt hàng hải sản sống cao cấp, khả năng đáp ứng đơn hàng không chỉ phụ thuộc vào chất lượng sản phẩm mà còn đòi hỏi nguồn cung ổn định, hệ thống lưu giữ chuyên biệt và quy trình logistics phù hợp. Việc tham gia CFSE 2026 không chỉ nhằm giới thiệu tôm hùm xanh Việt Nam mà còn là cơ hội để KLC Seafood tiếp cận trực tiếp các nhà nhập khẩu quốc tế, giới thiệu năng lực tổ chức nguồn cung, kiểm soát chất lượng và vận hành chuỗi xuất khẩu”.

Bà Phạm Huỳnh Uyên Thi - Giám đốc Kinh doanh KLC Seafood giới thiệu tôm hùm xanh sống Việt Nam đến khách tham quan tại CFSE 2026, giúp đối tác trực tiếp quan sát sản phẩm và tìm hiểu cơ hội hợp tác.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, KLC Seafood đã phát triển mạng lưới khoảng 884ha vùng nuôi liên kết tại khu vực Cam Ranh, Vạn Ninh (Khánh Hòa) và Sông Cầu (Đắk Lắk). Hệ sinh thái doanh nghiệp hiện có Phát Lợi, Gia Thịnh Phát, Hợp tác xã Nuôi trồng Thủy sản và Du lịch KLC Đại Dương XI cùng các hợp tác xã liên kết và cộng đồng nuôi biển.

Bên cạnh vùng nguyên liệu, hệ sinh thái sở hữu 2 nhà máy, hệ thống lưu giữ chuyên biệt dành cho hải sản sống và năng lực cung ứng khoảng 12.000 tấn thủy sản mỗi năm. Chuỗi vận hành được tổ chức xuyên suốt các khâu: Vùng nuôi, thu mua, lưu giữ, kiểm soát chất lượng, chế biến, logistics và xuất khẩu. Đây là nền tảng để doanh nghiệp chủ động tổ chức nguồn hàng, đáp ứng yêu cầu về chất lượng, tiến độ giao nhận và nhu cầu thu mua dài hạn của đối tác.

Đội ngũ KLC Seafood tại Thanh Đảo (Trung Quốc) trong hành trình đưa hải sản sống cao cấp Việt Nam tiếp cận sâu hơn với thị trường và mạng lưới đối tác quốc tế.

Đầu tháng 10-2026, KLC Seafood tiếp tục củng cố vùng nguyên liệu thông qua việc công bố thành lập Hợp tác xã KLC Đại Dương XI tại Khánh Hòa. Hợp tác xã được định hướng tăng cường liên kết với xã viên và cộng đồng nuôi biển, hỗ trợ tổ chức nguồn hàng, minh bạch thông tin nguồn gốc và nâng cao khả năng truy xuất sản phẩm. Qua đó, góp phần kết nối nhu cầu thị trường với năng lực cung ứng thực tế, từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động của chuỗi giá trị thủy sản.

Tăng cường hiện diện và xây dựng vị thế tại thị trường Trung Quốc

Việc KLC Seafood đẩy mạnh xúc tiến thương mại tại Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh thị trường này tiếp tục giữ vai trò quan trọng đối với xuất khẩu thủy sản Việt Nam.

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), trong 9 tháng năm 2026, kim ngạch xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang Trung Quốc - Hồng Kông đạt khoảng 2,3 tỷ USD, tăng 33% so với cùng kỳ năm trước, chiếm khoảng 1/4 tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản cả nước. Riêng nhóm tôm đạt khoảng 1,3 tỷ USD, tăng 35%. Trong đó, nhu cầu đối với tôm hùm, đặc biệt là tôm hùm xanh tiếp tục đóng góp vào tăng trưởng xuất khẩu.

KLC Seafood phát triển khoảng 884ha vùng nuôi liên kết, tạo nền tảng tổ chức nguồn nguyên liệu cho chuỗi cung ứng hải sản sống phục vụ xuất khẩu.

Cũng trong giai đoạn này, thống kê của VASEP cho thấy KLC Seafood đạt khoảng 153,3 triệu USD giá trị xuất khẩu thủy sản, dẫn đầu nhóm doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản tại TP. Hồ Chí Minh. Còn Phát Lợi đạt khoảng 83 triệu USD, dẫn đầu nhóm doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản tại Khánh Hòa.

Tiềm năng của thị trường Trung Quốc cũng đặt ra yêu cầu ngày càng cao về chất lượng sản phẩm, khả năng truy xuất nguồn gốc, tính ổn định của nguồn cung và tiến độ giao hàng. Trước yêu cầu đó, KLC Seafood chú trọng xây dựng chuỗi cung ứng đồng bộ, nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác quốc tế.

Bên cạnh hoạt động xuất khẩu, KLC Seafood đang phát triển các kênh thông tin bằng tiếng Trung, đẩy mạnh xúc tiến thương mại và kết nối trực tiếp với các nhà nhập khẩu, phân phối tại thị trường này. Doanh nghiệp hướng đến mở rộng mạng lưới khách hàng, xây dựng quan hệ hợp tác bền vững và phát triển các kế hoạch cung ứng dài hạn thay vì chỉ tập trung vào từng đơn hàng riêng lẻ.

Bà Phạm Huỳnh Uyên Thi khẳng định: Với sự tham gia của hơn 1.600 doanh nghiệp đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, CFSE 2026 là cơ hội để KLC Seafood giới thiệu sản phẩm, quảng bá năng lực tổ chức chuỗi cung ứng và tiếp cận trực tiếp các đối tác quốc tế. Không chỉ mang đến tôm hùm xanh sống Việt Nam, doanh nghiệp còn giới thiệu những lợi thế về vùng nuôi liên kết, năng lực thu mua, lưu giữ, kiểm soát chất lượng, logistics và xuất khẩu.

Từ những vùng nuôi thủy sản tại Việt Nam đến gian hàng triển lãm ở CFSE 2026, KLC Seafood đang từng bước chuyển từ hoạt động xuất khẩu sản phẩm sang xây dựng vị thế nhà cung ứng có năng lực tổ chức chuỗi giá trị đồng bộ. Đây là bước đi trong chiến lược mở rộng thị trường Trung Quốc, tăng cường hợp tác quốc tế và nâng cao vị thế thương hiệu thủy hải sản cao cấp Việt Nam trên thị trường toàn cầu.