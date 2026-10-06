KLC Seafood lập HTX Đại Dương XI, nâng tầm chuỗi giá trị

Ngày 5/10, Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Thủy hải sản KLC (KLC Seafood) tổ chức Lễ công bố thành lập Hợp tác xã Nuôi trồng Thủy sản và Du lịch KLC Đại Dương XI với thông điệp “Chung Dòng Thịnh Vượng - Từ vùng biển Việt Nam, kết nối chuỗi giá trị, vươn ra thị trường quốc tế”.

Tham dự buổi lễ có TS. Phùng Đức Tiến - nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Chủ tịch Hội Thủy sản Việt Nam; bà Phan Thị Ngân Hạnh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; ông Nguyễn Trọng Chánh - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa; ông Lê Hoàng Triều - Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa, cùng đại diện các cơ quan quản lý, chính quyền địa phương, chuyên gia và đối tác trong nước, quốc tế.

Đại diện cơ quan quản lý, tổ chức ngành nghề, chính quyền địa phương, KLC Group và đối tác thực hiện nghi thức công bố thành lập HTX KLC Đại Dương XI

Từ vùng nuôi đến chuỗi giá trị

KLC Seafood là công ty thành viên thuộc hệ sinh thái KLC Group, tập trung vào nhóm thủy hải sản sống và sản phẩm giá trị cao. Doanh nghiệp hiện phát triển nền tảng nguồn cung trên khoảng 884 ha vùng nuôi liên kết tại Cam Ranh, Vạn Ninh và Sông Cầu.

KLC Seafood tổ chức chuỗi theo hướng tích hợp từ vùng nuôi, nguồn hàng, kiểm soát chất lượng, chế biến, logistics đến xuất khẩu. HTX KLC Đại Dương XI được định vị là mắt xích tại đầu chuỗi, kết nối xã viên và vùng nuôi với hệ thống vận hành của doanh nghiệp theo dòng giá trị: xã viên - vùng nuôi - HTX - KLC Seafood - logistics - thị trường.

Mô hình hướng tới ổn định nguồn hàng, tăng khả năng truy xuất và nâng cao năng lực đáp ứng các yêu cầu của thị trường.

TS. Phùng Đức Tiến - nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Chủ tịch Hội Thủy sản Việt Nam chia sẻ về phát triển ngành thủy sản và liên kết chuỗi giá trị tại chương trình.

Phát biểu tại chương trình, TS. Phùng Đức Tiến nhấn mạnh Khánh Hòa có nhiều lợi thế để phát triển nuôi biển và các sản phẩm thủy sản giá trị cao. Để khai thác hiệu quả lợi thế này, sản xuất cần được tổ chức bài bản hơn, gắn người nuôi với hợp tác xã, doanh nghiệp và thị trường; đồng thời chú trọng con giống, kỹ thuật, kiểm soát dịch bệnh, môi trường, chất lượng và truy xuất nguồn gốc.

Theo TS. Phùng Đức Tiến, ngành thủy sản cần tăng cường liên kết chuỗi để người nuôi không phát triển riêng lẻ mà tham gia vào hệ thống có phối hợp về kỹ thuật, chất lượng và đầu ra. Trong cấu trúc này, hợp tác xã giữ vai trò tổ chức cộng đồng người nuôi, doanh nghiệp kết nối năng lực vận hành và thị trường.

Đồng hành cùng xã viên

Một nội dung trọng tâm tại sự kiện là các chính sách đồng hành dành cho cộng đồng xã viên. HTX hướng tới hỗ trợ về nguồn giống có khả năng truy xuất, thức ăn, kỹ thuật, tổ chức sản xuất, kết nối đầu ra và tăng khả năng phối hợp, hỗ trợ khi phát sinh sự cố tại vùng nuôi.

Đông đảo xã viên HTX KLC Đại Dương XI tham dự chương trình

Ông Huỳnh Ngọc Thuận - đại diện Ban Lãnh đạo KLC Seafood cho biết mục tiêu của HTX là hình thành nền tảng hợp tác dài hạn giữa doanh nghiệp và người nuôi biển. KLC Seafood kỳ vọng kết nối kinh nghiệm sản xuất của xã viên với năng lực tổ chức chuỗi cung ứng, kiểm soát chất lượng và phát triển thị trường, qua đó nâng giá trị sản phẩm và tạo nền tảng phát triển bền vững cho cộng đồng vùng nuôi.

Kết nối vùng nuôi với thị trường

Trong khuôn khổ chương trình, KLC Seafood và Jingdong Group ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm phát triển thị trường và xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang Trung Quốc, mở rộng kết nối giữa nguồn hàng trong nước, năng lực chuỗi cung ứng của KLC Seafood và hệ thống đối tác tại thị trường trọng điểm này.

Đại diện KLC Seafood và Jingdong Group ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển thị trường, mở rộng kết nối thủy sản Việt Nam với thị trường Trung Quốc.

Cũng tại sự kiện, KLC Seafood cùng Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa ký biên bản ghi nhớ hợp tác truyền thông, tăng cường thông tin về vùng nuôi, cộng đồng xã viên và chuỗi giá trị thủy sản địa phương.

Qua đó, KLC Seafood hướng đến xây dựng năng lực cạnh tranh xuyên suốt từ vùng nuôi, chất lượng, truy xuất, logistics đến thị trường.

KLC Seafood cùng Báo và Phát thanh,Truyền hình Khánh Hòa ký biên bản ghi nhớ hợp tác truyền thông

Sự ra đời của HTX KLC Đại Dương XI không chỉ bổ sung một mắt xích tại vùng nuôi, mà còn tạo thêm cầu nối giữa người gắn bó với biển, năng lực vận hành của doanh nghiệp và những thị trường ngày càng khắt khe về chất lượng, minh bạch và nguồn gốc. Qua đó, KLC Seafood từng bước hiện thực hóa khát vọng đưa thủy hải sản giá trị cao của Việt Nam vươn xa, đồng thời xây dựng chuỗi giá trị đủ năng lực và uy tín để nâng cao vị thế thủy hải sản Việt Nam trên thị trường quốc tế.

(Nguồn: KLC Seafood)