KIS Việt Nam đặt cược lớn vào margin, mảng môi giới hụt hơi

CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam ghi nhận lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm 2026 tăng 45% so với cùng kỳ, trong đó hoạt động cho vay đóng góp đáng kể.

Theo báo cáo tài chính quý III/2026, KIS Việt Nam đạt doanh thu hoạt động 618 tỷ đồng, giảm 21,8% so với cùng kỳ năm trước. Dù doanh thu đi xuống, lợi nhuận trước thuế vẫn tăng nhẹ 2,2% lên 248 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 198,6 tỷ đồng.

Kết quả này có được trong bối cảnh chi phí hoạt động giảm nhanh hơn doanh thu, từ hơn 496 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước giảm xuống còn 340 tỷ đồng trong quý này. Bên cạnh đó, doanh thu tài chính tăng lên 24 tỷ đồng, so với 0,9 tỷ đồng cùng kỳ, chủ yếu nhờ khoản lãi tỷ giá phát sinh trong kỳ.

Xét theo từng mảng, cho vay tiếp tục là nguồn thu quan trọng của công ty.

Lãi từ các khoản cho vay và phải thu trong quý III/2026 đạt 272 tỷ đồng, tăng 9,7% so với cùng kỳ, chiếm khoảng 44% doanh thu hoạt động.

Trong khi đó, doanh thu môi giới giảm 46% còn 112,7 tỷ đồng. Lãi từ tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) cũng giảm 33% xuống 203 tỷ đồng.

Diễn biến này cho thấy kết quả kinh doanh quý III/2026 có sự phân hóa giữa các mảng.

Hoạt động cho vay duy trì tăng trưởng, nhưng nguồn thu từ môi giới và tự doanh chịu sức ép. Nếu loại khoản lãi tỷ giá ròng khoảng 23 tỷ đồng tại doanh thu tài chính, lợi nhuận trước thuế của KIS trong quý ước giảm so với cùng kỳ, thay vì tăng nhẹ như báo cáo.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, bức tranh kinh doanh của doanh nghiệp có xu tích cực hơn. Doanh thu hoạt động đạt 2.326 tỷ đồng, tăng 20,7%; lợi nhuận trước thuế đạt 683 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 547 tỷ đồng, lần lượt tăng 44,7% và 45% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong 9 tháng, lãi từ cho vay và phải thu đạt 816 tỷ đồng, tăng 25%. Lãi FVTPL ròng cũng tăng từ 71 tỷ đồng lên 154 tỷ đồng. Ngược lại, doanh thu môi giới giảm 7,9% còn 386 tỷ đồng; lãi từ tài sản tài chính sẵn sàng để bán đến ngày đáo hạn (HTM) giảm 22,2% xuống 73,8 tỷ đồng.

Với kết quả trên, KIS đã thực hiện khoảng 80,9% kế hoạch lợi nhuận trước thuế 844 tỷ đồng đề ra cho cả năm 2026 sau ba quý.

Ở phía tài sản, đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản của công ty đạt gần 16.166 tỷ đồng, giảm 1,7% so với đầu năm.

Dư nợ cho vay đạt 12.070 tỷ đồng, tăng 4,4%, trong đó cho vay ký quỹ (margin) chiếm 11.743 tỷ đồng. Khoản mục này tương đương khoảng 72,6% tổng tài sản, cho thấy hoạt động cho vay tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu tài sản của công ty.

Về nguồn vốn, nợ phải trả giảm 8,8% so với đầu năm còn 8.508,8 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu tăng 7,7% lên 7.657 tỷ đồng. Trong khi đó, dư nợ vay ngắn hạn ở mức 7.556 tỷ đồng, phần lớn đến từ các khoản vay ngân hàng trong và ngoài nước cùng công ty mẹ tại Hàn Quốc.

Một điểm đáng chú ý là thị phần môi giới trên HoSE của KIS giảm từ 3,46% trong quý IV/2025 xuống 2,99% trong quý II/2026. Cùng với mức giảm mạnh của doanh thu môi giới trong quý III/2026, diễn biến này đặt ra thách thức đối với khả năng phục hồi nguồn thu từ dịch vụ chứng khoán.