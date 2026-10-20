Kịp thời xử lý vụ tàu hàng va chạm cầu cảng Dung Quất, Quảng Ngãi

Cụ thể, ngày 18-10, trong quá trình di chuyển vào bến số 10, Cảng chuyên dụng Hòa Phát Dung Quất (Quảng Ngãi), tàu M/V AQUACHARM đã va chạm với kết cấu cầu cảng. Ngay sau khi nhận được thông tin, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất nhanh chóng cử tổ công tác đến hiện trường, phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, xác minh và triển khai các biện pháp xử lý ban đầu.

Lực lượng chức năng lập biên bản ghi nhận sự việc.

Theo báo cáo ban đầu, tàu M/V AQUACHARM có 22 thuyền viên, gồm 5 người Hàn Quốc, 1 người Nhật Bản và 16 người Philippines, do thuyền trưởng Lee Sanghwa (quốc tịch Hàn Quốc) chỉ huy. Tàu chở 170.586 tấn quặng sắt, hành trình từ cảng Port Hedland (Australia) đến cảng Dung Quất, nhập cảnh ngày 14-10-2026 và được hỗ trợ lai dắt bởi 3 tàu lai dắt.

Tàu hàng M/V AQUACHARM bị hư hỏng do va chạm.

Qua kiểm tra sơ bộ, phần mũi tàu hư hỏng chiều dài khoảng 5m, hai mạn tàu có dấu hiệu hư hỏng. Vụ va chạm không làm tàu chìm, toàn bộ thuyền viên an toàn và không xảy ra tràn dầu. Thiệt hại đối với kết cấu cầu cảng đang được các đơn vị chuyên môn kiểm tra, giám định để xác định cụ thể.

Cầu cảng tại Cảng chuyên dụng Hòa Phát Dung Quất (Quảng Ngãi) bị hư hỏng một phần do tàu hàng M/V AQUACHARM va chạm.

Trung tá Nguyễn Tùng Dương, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất cho biết, đơn vị đã thành lập tổ công tác đặc biệt, trực tiếp lên tàu phối hợp xử lý sự cố. Thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự tại khu vực cửa khẩu cảng biển, đơn vị phối hợp với Cảng vụ và Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất nắm tình hình, xác minh diễn biến vụ việc. Tối 18-10, đơn vị đã lập biên bản ghi nhận sự việc với sự chứng kiến của các bên liên quan.

Theo thông tin ban đầu, vụ va chạm có thể liên quan đến việc kiểm soát tốc độ tàu trong quá trình điều động và những sai sót trong trao đổi thông tin giữa các bên, dù tốc độ tàu đã được thông báo nhiều lần. Tuy nhiên, nguyên nhân chính thức và trách nhiệm của các bên liên quan vẫn đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất đã yêu cầu chủ tàu phối hợp với các đơn vị chuyên môn tổ chức giám định, xác định mức độ thiệt hại; đồng thời kịp thời báo cáo những vấn đề phát sinh để phục vụ công tác xác minh, xử lý theo quy định.