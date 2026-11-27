Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH khẩn trương xử lý vụ cháy xe tải trên tuyến đường ĐT741

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (CC&CNCH) khu vực 15, thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an thành phố Đồng Nai, đã nhanh chóng điều động lực lượng, phương tiện đến hiện trường, triển khai công tác chữa cháy.

Tại hiện trường, cán bộ, chiến sĩ khẩn trương triển khai đội hình chữa cháy, tập trung khống chế ngọn lửa, phun nước làm mát, ngăn chặn cháy lan sang khu vực chứa hàng hóa phía sau xe, đồng thời xử lý các nguy cơ cháy trở lại, bảo đảm an toàn tại khu vực xảy ra sự cố.

Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm và sự triển khai kịp thời các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã góp phần hạn chế thiệt hại do vụ cháy gây ra, bảo vệ phần tài sản, hàng hóa đang được vận chuyển trên xe.

Chủ động phòng ngừa cháy, nổ đối với phương tiện giao thông

Qua vụ việc trên, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an thành phố Đồng Nai khuyến cáo người dân, đặc biệt là chủ phương tiện và người điều khiển xe tải, xe vận chuyển hàng hóa, cần thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện; chú trọng hệ thống điện, hệ thống nhiên liệu, động cơ và các bộ phận có nguy cơ phát sinh cháy; chủ động trang bị phương tiện chữa cháy phù hợp.

Khi phát hiện các dấu hiệu bất thường như khói, mùi khét hoặc tia lửa điện, cần bình tĩnh, nhanh chóng dừng xe tại vị trí an toàn, tắt động cơ, ngắt nguồn điện nếu điều kiện cho phép, đưa người ra khỏi khu vực nguy hiểm và gọi ngay số điện thoại 114 để được hỗ trợ. Chỉ sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ khi bảo đảm an toàn cho bản thân.

Việc nâng cao ý thức, chủ động kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện và trang bị kiến thức, kỹ năng PCCC là những biện pháp thiết thực nhằm hạn chế nguy cơ cháy, nổ, bảo vệ tính mạng, tài sản của bản thân và cộng đồng.