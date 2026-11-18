Thời điểm xuất hiện vết dầu loang, trời có mưa khiến mặt đường trơn trượt, gây nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, tại khu vực trên xuất hiện vệt dầu loang kéo dài trên mặt đường.

Thời điểm này, thời tiết có mưa, mặt đường ẩm ướt, trơn trượt, gây nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông, đặc biệt là xe mô tô, xe gắn máy.

Trước tình hình trên, Tổ Cảnh sát trật tự, Công an phường Sa Pa phối hợp với Tổ Cảnh sát khu vực, lực lượng an ninh cơ sở và Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai khẩn trương sử dụng mùn cưa, trấu để thấm hút dầu, làm sạch khu vực mặt đường bị ảnh hưởng. Đồng thời, bố trí lực lượng cảnh báo, hướng dẫn người tham gia giao thông giảm tốc độ, chú ý quan sát khi đi qua khu vực nguy hiểm.

Lực lượng chức năng khẩn trương sử dụng mùn cưa, trấu để thấm hút dầu, làm sạch khu vực mặt đường bị ảnh hưởng.

Qua sự việc, lực lượng công an khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức, chủ động giảm tốc độ khi trời mưa, đặc biệt tại các đoạn đường đèo dốc, khúc cua và khu vực trơn trượt. Khi phát hiện dầu loang, đất đá hoặc vật cản trên đường, người dân cần kịp thời thông báo cho lực lượng chức năng để xử lý.

Mỗi thông tin phản ánh kịp thời của người dân sẽ góp phần quan trọng trong phòng ngừa tai nạn, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của cộng đồng.