Kịp thời xử lý sự cố thanh sắt dài 3 mét nhô cao 25cm giữa mặt cầu Nước Trong trên QL51
Trong lúc tuần tra trên QL51, CSGT phát hiện thanh sắt nhô cao giữa mặt cầu Nước Trong, gây nên tình huống nguy hiểm. Sự cố nhanh chóng được báo cáo và khắc phục bước đầu.
Ngày 18/9, Phòng CSGT Công an TP Đồng Nai cho biết, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên QL51, lực lượng CSGT đã phát hiện một thanh sắt dài hơn 3m nhô khoảng 25cm khỏi mặt đường tại cầu Nước Trong, xã An Phước, tiềm ẩn nguy hiểm cho người và phương tiện lưu thông.
Theo lực lượng chức năng, thanh sắt nhô lên khỏi mặt đường, tạo thành chướng ngại vật ngay trên phần đường xe chạy, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người và phương tiện lưu thông. Ngay sau khi phát hiện sự cố, tổ công tác đã báo cáo Ban Chỉ huy Trạm CSGT Ngã ba Thái Lan, đồng thời trao đổi với Sở Xây dựng để phối hợp xử lý.
Sau đó lực lượng chuyên môn đã có mặt khắc phục bước đầu, bảo đảm an toàn cho các phương tiện lưu thông trên QL51. Theo Sở Xây dựng, vị trí này sẽ tiếp tục được theo dõi để có phương án xử lý phù hợp.
Về lâu dài, đơn vị đang lập hồ sơ sửa chữa, thay thế khe co giãn tại 4 cầu trên tuyến, gồm cầu Nước Trong, Suối Cả, Quán Tre và cầu Bản 2. Việc phát hiện sớm và phối hợp xử lý nhanh sự cố góp phần hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn, bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến.
Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.vn/kip-thoi-xu-ly-su-co-thanh-sat-dai-3-met-nho-cao-25cm-giua-mat-cau-nuoc-trong-tren-ql51-192260918193901419.htm