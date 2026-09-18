Ngày 18/9, Phòng CSGT Công an TP Đồng Nai cho biết, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên QL51, lực lượng CSGT đã phát hiện một thanh sắt dài hơn 3m nhô khoảng 25cm khỏi mặt đường tại cầu Nước Trong, xã An Phước, tiềm ẩn nguy hiểm cho người và phương tiện lưu thông.

Công nhân xử lý sự cố tại cầu Nước Trong trên QL51.

Theo lực lượng chức năng, thanh sắt nhô lên khỏi mặt đường, tạo thành chướng ngại vật ngay trên phần đường xe chạy, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người và phương tiện lưu thông. Ngay sau khi phát hiện sự cố, tổ công tác đã báo cáo Ban Chỉ huy Trạm CSGT Ngã ba Thái Lan, đồng thời trao đổi với Sở Xây dựng để phối hợp xử lý.

Sau đó lực lượng chuyên môn đã có mặt khắc phục bước đầu, bảo đảm an toàn cho các phương tiện lưu thông trên QL51. Theo Sở Xây dựng, vị trí này sẽ tiếp tục được theo dõi để có phương án xử lý phù hợp.

Hiện trường nhanh chóng được xử lý bước đầu, đảm bảo ATGT.

Về lâu dài, đơn vị đang lập hồ sơ sửa chữa, thay thế khe co giãn tại 4 cầu trên tuyến, gồm cầu Nước Trong, Suối Cả, Quán Tre và cầu Bản 2. Việc phát hiện sớm và phối hợp xử lý nhanh sự cố góp phần hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn, bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến.