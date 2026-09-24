Kịp thời xử lý sạt lở, đảm bảo an toàn giao thông đoạn quốc lộ 28B qua Lâm Đồng

Ngày 24/9, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, tại Km31 trên tuyến quốc lộ 28B, đoạn qua tỉnh Lâm Đồng, xảy ra sạt lở khiến đất đá tràn xuống mặt đường, gây cản trở việc lưu thông của các phương tiện.

Lực lượng CSGT hỗ trợ xử lý đất đá trên mặt đường. (Ảnh: CACC)

Ngay khi phát hiện sự cố, lực lượng CSGT thuộc Đội CSGT đường bộ số 3 (Phan Thiết) đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức cảnh báo nguy hiểm, hướng dẫn phương tiện và dọn dẹp đất đá trên mặt đường.

Trong thời gian chờ đơn vị chức năng đến xử lý, lực lượng CSGT đã tạm thời mở lối, tạo điều kiện cho các phương tiện qua khu vực an toàn, hạn chế nguy cơ xảy ra sự cố do sạt lở.

Đá từ taluy rơi xuống mặt đường, tiềm ẩn nguy hiểm cho người và phương tiện. (Ảnh: CACC)

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân khi lưu thông trên tuyến quốc lộ 28B trong điều kiện mưa lớn cần giảm tốc độ, chú ý quan sát, chủ động phòng tránh các điểm có nguy cơ sạt lở và chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười yêu cầu các sở, ngành, địa phương công bố số điện thoại trực ban 24/24h để tiếp nhận thông tin về sự cố, thiên tai, yêu cầu trợ giúp và kịp thời xử lý các tình huống phát sinh. UBND tỉnh giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức trực ban Tổng đài 112 để tiếp nhận thông tin về sự cố, thiên tai, thảm họa, nguy cơ có thể xảy ra và yêu cầu trợ giúp của tổ chức, cá nhân. Công an tỉnh cũng được yêu cầu sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia cứu hộ, cứu nạn thông qua Tổng đài 114; bảo đảm kết nối 24/24h giữa Công an tỉnh và công an cấp xã. Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao duy trì chế độ trực ban, tham mưu chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống thiên tai của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh tại Chi cục Thủy lợi và Tài nguyên nước qua số điện thoại trực ban 0263.3822451.