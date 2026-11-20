Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: chinhphu.vn

Sáng 19/11, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu chủ trì Hội nghị tham vấn hoàn thiện dự thảo Báo cáo của Chính phủ về kết quả tổng rà soát và giải pháp xử lý tổng thể hệ thống văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL). Hội nghị được kết nối trực tuyến đến các địa phương.

Đề xuất phương án xử lý đối với 9.794 văn bản quy phạm pháp luật

Báo cáo tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho biết, trên cơ sở quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025, để tránh chồng chéo, bỏ sót văn bản thuộc đối tượng, phạm vi tổng rà soát, Ban Chỉ đạo đã xác định cụ thể trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, gồm: Bộ, cơ quan ngang bộ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, UBND các cấp.

Tính đến ngày 31/10/2026, các cơ quan Trung ương và địa phương đã xác định, tổng hợp 43.702 VBQPPL còn hiệu lực hoặc chưa có hiệu lực thuộc đối tượng, phạm vi tổng rà soát. Trong đó có 6.072 văn bản chỉ có nội dung bãi bỏ VBQPPL khác; 1.719 văn bản của chính quyền địa phương cấp tỉnh hoặc cấp xã trước khi sắp xếp không được quyết định áp dụng; 7.566 văn bản của chính quyền cấp huyện trước khi sắp xếp đơn vị hành chính còn hiệu lực.

Qua tổng hợp, các VBQPPL nêu trên được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một phần bởi 3.652 văn bản. Các cơ quan Trung ương và địa phương đã rà soát, xác định và đề xuất phương án xử lý đối với 9.794 VBQPPL.

Tại Hội nghị, lãnh đạo các bộ, cơ quan, hiệp hội, doanh nghiệp đã thảo luận, góp ý dự thảo Báo cáo của Chính phủ về kết quả tổng rà soát và các giải pháp xử lý, hoàn thiện hệ thống pháp luật nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu phát biểu kết luận. Ảnh: chinhphu.vn

Một số nhiệm vụ trọng tâm

Phát biểu kết luận, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của Bộ Tư pháp, các bộ, cơ quan và địa phương trong triển khai nhiệm vụ tổng rà soát với khối lượng công việc rất lớn, thời gian khẩn trương. Đặc biệt, các cơ quan đã chủ động xử lý, góp phần giảm gần 2.100 văn bản so với kết quả rà soát sơ bộ.

Để hoàn thiện dự thảo Báo cáo của Chính phủ, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Tư pháp và các bộ, ngành, địa phương khẩn trương tiếp thu ý kiến đại biểu, phối hợp chặt chẽ hoàn thiện Báo cáo, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương rà soát, đối chiếu, thống nhất số liệu, hoàn thiện kết quả tổng rà soát; lượng hóa kết quả bằng số liệu, dẫn chứng cụ thể; thống kê đầy đủ số lượng VBQPPL còn hiệu lực, phân loại theo từng hình thức văn bản, làm rõ cơ cấu, tình trạng hiệu lực và những bất cập về cấu trúc hệ thống pháp luật, xác định các nhóm văn bản cồng kềnh, phân tán, trùng lặp để nghiên cứu giải pháp tinh gọn.

Đồng thời, tiếp thu ý kiến đại biểu, tập trung xử lý đồng bộ các quy định mâu thuẫn, chồng chéo, bất hợp lý, nhất là những điểm nghẽn mang tính hệ thống, liên ngành, cản trở hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh và huy động, sử dụng nguồn lực.

Thứ hai, tổ chức triển khai kết quả tổng rà soát gắn với trách nhiệm của người đứng đầu và công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên.

Các bộ, cơ quan, địa phương khẩn trương xây dựng kế hoạch xử lý kết quả tổng rà soát, xác định cụ thể từng văn bản cần xử lý, phương án, lộ trình, thời hạn hoàn thành, bảo đảm “6 rõ”; đồng thời chủ động khắc phục những hạn chế trong công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật được phát hiện qua tổng rà soát.

Bộ Tư pháp tổng hợp, báo cáo Chính phủ về tiến độ khắc phục, xử lý sau tổng rà soát.

Thứ ba, tổng rà soát hệ thống VBQPPL là nhiệm vụ quan trọng, có tính chiến lược, nhưng việc rà soát, hoàn thiện pháp luật phải được thực hiện thường xuyên, không kết thúc sau khi hoàn thành đợt tổng rà soát.

Theo Phó Thủ tướng, cần chuyển mạnh từ thụ động tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp sang chủ động rà soát, phát hiện sớm và kịp thời xử lý những bất cập, mâu thuẫn, chồng chéo, điểm nghẽn pháp lý, không để vướng mắc cản trở phát triển.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương tích cực tham mưu hoạt động của Ban Chỉ đạo; nghiên cứu đổi mới phương pháp rà soát theo chuỗi hoạt động thực tế của người dân, doanh nghiệp, thay vì chỉ rà soát riêng lẻ theo từng ngành, lĩnh vực.

Thứ tư, Phó Thủ tướng đề nghị các cơ quan của Quốc hội tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Chính phủ, các bộ, ngành trong nghiên cứu, xử lý kết quả tổng rà soát; quan tâm giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ xử lý sau rà soát.

Thứ năm, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên tiếp tục phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội; tập hợp, phản ánh kịp thời ý kiến, kiến nghị của nhân dân, nhất là những bất cập, vướng mắc trong thực tiễn thi hành pháp luật.

Cùng với đó, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các hiệp hội, doanh nghiệp chủ động phát hiện, phản ánh những quy định bất hợp lý, gây khó khăn, tăng chi phí tuân thủ; tích cực góp ý, đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật, tạo thuận lợi cho đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

Phó Thủ tướng tin tưởng, với sự vào cuộc mạnh mẽ của các bộ, ngành, địa phương cùng sự tham gia góp ý, phản biện của các chuyên gia, nhà khoa học, kết quả tổng rà soát VBQPPL sẽ đạt chất lượng cao./.