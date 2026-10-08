Kịp thời xử lý nhiều vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự

Kịp thời hỗ trợ nam thanh niên có biểu hiện tâm lý không ổn định trên cầu Nhật Tân

Hồi 2h37 ngày 3/10, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội tiếp nhận tin báo về việc trên cầu Nhật Tân có một người có biểu hiện bất thường, nghi có ý định tự tử. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát phản ứng nhanh, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội có mặt tại hiện trường để kiểm tra, hỗ trợ.

Tại khu vực cầu Nhật Tân, tổ công tác phát hiện một nam thanh niên có biểu hiện tâm lý không ổn định, có các hành vi tiềm ẩn nguy cơ gây nguy hiểm cho bản thân. Nhận định đây là tình huống khẩn cấp cần được xử lý nhanh chóng nhưng phải thận trọng, cán bộ, chiến sĩ đã chủ động tiếp cận, trò chuyện, trấn an và động viên nam thanh niên. Bằng các biện pháp phù hợp, tổ công tác đã giữ an toàn cho nam thanh niên, đưa người này vào khu vực hành lang cầu, qua đó kịp thời ngăn chặn nguy cơ xảy ra sự việc đáng tiếc.

Tổ công tác trấn an, động viên nam thanh niên tại khu vực cầu Nhật Tân.

Qua xác minh ban đầu, nam thanh niên cho biết nguyên nhân dẫn đến tâm lý tiêu cực xuất phát từ chuyện tình cảm. Sau khi tình hình ổn định, tổ công tác đã đưa nam thanh niên về Công an xã Vĩnh Thanh để tiếp tục xác minh thông tin, liên hệ với gia đình và thực hiện các biện pháp hỗ trợ theo quy định.

Kịp thời xử lý cá thể động vật hoang dã tại Khu đô thị Ocean Park

Hồi 12h7 ngày 4/10, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội tiếp nhận tin báo của người dân về việc tại khu vực hầm nhà xe nổi thuộc Khu đô thị Ocean Park xuất hiện một cá thể động vật hoang dã đi lạc, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm Thông tin chỉ huy đã điều động Đội Cảnh sát phản ứng nhanh, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội khẩn trương triển khai lực lượng đến hiện trường để xác minh, xử lý.

Tại hiện trường, Tổ công tác phát hiện một cá thể động vật nghi là kỳ đà hoa, có trọng lượng khoảng 5kg, chiều dài khoảng 1,2m, không xác định được chủ sở hữu, đang di chuyển trong khu vực hầm nhà xe, nơi có nhiều người và phương tiện thường xuyên qua lại.

Nhận định việc động vật hoang dã xuất hiện tại khu vực đông người có thể gây tâm lý hoang mang và tiềm ẩn nguy cơ xảy ra sự cố ngoài ý muốn, tổ công tác đã nhanh chóng tiếp cận, triển khai các biện pháp phù hợp để khống chế an toàn cá thể động vật, đồng thời đưa ra khỏi khu vực có đông người và phương tiện qua lại.

Tổ công tác phối hợp xử lý cá thể động vật hoang dã nghi là kỳ đà hoa.

Sau khi xử lý ban đầu, tổ công tác đã bàn giao cá thể động vật cho Công an xã Gia Lâm để tiếp tục xác minh nguồn gốc, đồng thời phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng thực hiện các bước xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc, cơ quan Công an khuyến cáo người dân khi phát hiện động vật hoang dã xuất hiện tại khu dân cư, nơi công cộng không nên tự ý tiếp cận, vây bắt hoặc có hành vi kích động động vật, nhất là khi chưa xác định được đặc tính và tình trạng của cá thể. Người dân cần chủ động giữ khoảng cách an toàn, hạn chế tập trung đông người và nhanh chóng thông báo cho cơ quan Công an hoặc đơn vị chức năng gần nhất để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.

Kịp thời ngăn chặn nhóm thanh niên xô xát do va chạm giao thông

Cụ thể, vào hồi 22h17 ngày 28/9, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội tiếp nhận tin báo của người dân về việc tại khu vực đối diện sân bóng AKA, đường Phạm Tu, phường Thanh Liệt có vụ việc xảy ra xô xát, đánh nhau, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục gây mất an ninh, trật tự và ảnh hưởng đến người dân xung quanh. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm Thông tin chỉ huy đã điều động Đội Cảnh sát phản ứng nhanh, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội khẩn trương triển khai lực lượng đến hiện trường.

Khi có mặt tại khu vực xảy ra vụ việc, Tổ công tác nhanh chóng triển khai các biện pháp can thiệp, ngăn chặn hành vi xô xát, kịp thời khống chế 4 nam thanh niên có liên quan.

4 nam thanh niên có liên quan đến vụ xô xát được đưa về trụ sở Công an để làm rõ.

Qua xác minh ban đầu, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ va chạm giao thông trên đường dẫn đến xảy ra xô xát. Sau khi kiểm soát tình hình, tổ công tác đã bàn giao 4 nam thanh niên cho Công an phường Thanh Liệt để tiếp tục xác minh, làm rõ hành vi của từng người và xử lý theo quy định của pháp luật.

Sự có mặt và xử lý kịp thời của lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh đã góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn, không để vụ việc diễn biến phức tạp gây hậu quả nghiêm trọng.