Kịp thời xử lý kiến nghị, góp phần củng cố niềm tin

Ông Trương Văn Minh, cán bộ hưu trí xã Tân An tham gia đóng góp xây dựng chính quyền trong hội nghị tiếp xúc, lắng nghe ý kiến nhân dân của người đứng đầu cấp ủy, UBND xã Vĩnh Xương.

Lắng nghe từ cơ sở

Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới yêu cầu đổi mới nội dung, phương thức công tác tư tưởng, hướng mạnh về cơ sở và từng địa bàn dân cư. Cấp ủy, chính quyền phải chủ động cung cấp thông tin chính thống, nắm bắt tình hình tư tưởng, tăng cường đối thoại và kịp thời giải quyết những vấn đề người dân quan tâm. Hiệu quả công tác tư tưởng cần được đánh giá bằng niềm tin và sự đồng thuận của người dân thay vì chỉ qua hoạt động tuyên truyền.

Cụ thể hóa tinh thần đó, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Vĩnh Xương xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 08-KH/TW của Ban Bí thư về thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, xác định người dân là trung tâm, đề cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và cán bộ, đảng viên. Địa phương chú trọng duy trì tiếp xúc, đối thoại, công khai kết quả xử lý kiến nghị chính đáng, chủ động phát hiện những vấn đề phức tạp ngay từ cơ sở.

Theo ông Trần Văn Tiến, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Vĩnh Xương, cấp ủy, chính quyền xã luôn quan tâm nắm bắt tư tưởng, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức như thông qua tổ chức đối thoại, lắng nghe và giải quyết những vấn đề người dân quan tâm; sinh hoạt tổ, nhóm của các hội, đoàn thể; các phong trào ngày hội toàn dân, diễn đàn công an lắng nghe ý kiến nhân dân, ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc...

Trong quá trình thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã Vĩnh Xương duy trì đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy với nhân dân, tổ chức tiếp công dân định kỳ và thường xuyên. Tổ cộng tác viên Ban Công tác 35, tổ cộng tác viên dư luận xã hội, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ xã đến ấp tham gia tuyên truyền, vận động thông qua sinh hoạt chi bộ, hội, nhóm và các nền tảng Zalo, Facebook.

Việc kết hợp gặp gỡ trực tiếp với các kênh thông tin số giúp địa phương tiếp nhận ý kiến, cung cấp thông tin chính thống và định hướng nhận thức. Tuy nhiên, ghi nhận ý kiến mới là bước đầu. Điều quan trọng là phản hồi thỏa đáng, giải quyết kiến nghị chính đáng, để người dân thấy ý kiến của mình được tôn trọng và những vấn đề đặt ra được xử lý.

Ấp Vĩnh Lạc, xã Vĩnh Xương, có 855 hộ, với 3.350 nhân khẩu. Người dân chủ yếu sống bằng nông nghiệp và kinh tế vườn. Bí thư Chi bộ ấp Vĩnh Lạc Phan Thị Hoa Lý cho biết chi bộ phân công đảng viên phụ trách từng tổ nhân dân tự quản, cụm dân cư để lắng nghe, ghi nhận ý kiến người dân. Bên cạnh sinh hoạt ấp, họp Mặt trận và đoàn thể, ấp Vĩnh Lạc sử dụng nhóm Zalo cộng đồng, hộp thư góp ý. Chi ủy viên trực tiếp đến nhà dân, ra đồng trò chuyện, tìm hiểu những vấn đề người dân quan tâm.

Từ nắm tình hình đến tạo đồng thuận

Hằng tuần, Chi bộ ấp Vĩnh Lạc họp giao ban với ban lãnh đạo và Ban Công tác Mặt trận ấp để tổng hợp phản ánh. Những vấn đề thuộc thẩm quyền được giải quyết tại chỗ; nội dung phức tạp hoặc vượt thẩm quyền được báo cáo Đảng ủy cấp trên. Việc nắm tình hình gắn với phân loại kiến nghị, xác định trách nhiệm giải quyết và theo dõi kết quả xử lý.

Theo bà Lý, hiểu rõ những điều người dân băn khoăn giúp cán bộ, đảng viên tuyên truyền, vận động đúng trọng tâm. Với các vấn đề như đền bù, giải phóng mặt bằng, đóng góp xây dựng nông thôn mới hay chính sách an sinh xã hội, nội dung giải thích cần ngắn gọn, dễ hiểu, sát thực tế. Chủ trương được công khai, ý kiến được tôn trọng sẽ giúp người dân thêm tin tưởng, tích cực tham gia các phong trào ở địa phương.

Sự đồng thuận được thể hiện qua việc người dân hiến đất, góp ngày công làm đường giao thông nông thôn, giữ gìn vệ sinh môi trường và tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Những việc làm cụ thể ấy cho thấy công tác tư tưởng có sức thuyết phục hơn khi gắn với nhu cầu chính đáng và lợi ích thiết thực của người dân.

Tại xã Tân An, từ đầu năm 2026 đến nay, Đảng ủy xã tổ chức 3 cuộc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân, thu hút 244 lượt người tham dự. Người dân đóng góp 38 ý kiến, với 66 nội dung; địa phương đã chỉ đạo giải quyết 59 nội dung, còn 7 nội dung tiếp tục được xử lý.

Thực tiễn cho thấy công tác tư tưởng hiện nay cần đi trước một bước trong triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Chủ trương phải được giải thích rõ, những tác động đến đời sống cần thông tin đầy đủ, kiến nghị chính đáng phải được tiếp thu và phản hồi. Nếu chỉ ghi nhận mà không giải quyết, những băn khoăn, kiến nghị, phản ánh của người dân có thể kéo dài, ảnh hưởng đến sự đồng thuận tại cơ sở.

Để nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng, các địa phương cần đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong đối thoại và xử lý kiến nghị; phát huy vai trò của chi bộ, cán bộ phụ trách địa bàn, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong phát hiện vấn đề từ sớm. Cùng với đó, cần theo dõi tiến độ, công khai kết quả giải quyết kiến nghị, chủ động cung cấp thông tin chính thống và ứng dụng công nghệ số để nắm bắt dư luận. Khi cấp ủy, chính quyền gần dân, hiểu dân và giải quyết kiến nghị đến cùng, công tác tư tưởng sẽ có sức thuyết phục từ thực tiễn, góp phần vun đắp niềm tin và tạo đồng thuận xã hội.