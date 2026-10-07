Kịp thời xử lý 3 cây xanh ngã đổ, chắn ngang đường ở Đức Linh

Cây xanh ngã ra đường gây cản trở giao thông

Khoảng 15 giờ 50 phút (ngày 7/10), trên địa bàn xã Đức Linh xảy ra mưa lớn kèm giông, gió mạnh đã làm 3 cây xanh tại Km37+800, Km39+050 và Km39+300 ngã đổ, chắn ngang đường gây cản trở giao thông và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người, phương tiện lưu thông qua khu vực.

Lực lượng chức năng khắc phục sự cố

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Tổ Cảnh sát giao thông Đức Linh thuộc Trạm Cảnh sát giao thông Hàm Tân, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Lâm Đồng đã cử lực lượng nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Lực lượng CSGT đã phối hợp cùng với Công an xã Đức Linh và Ban Quản lý Công trình công cộng khu vực Đức Linh tổ chức cưa cắt, thu dọn cây xanh, vật cản trên mặt đường.

Trong quá trình khắc phục sự cố, lực lượng CSGT chủ động phân luồng, điều tiết giao thông, hướng dẫn người dân và phương tiện di chuyển qua khu vực an toàn, hạn chế ùn tắc, bảo đảm giao thông trên tuyến được thông suốt.

Ngay khi sự việc xảy ra, lực lượng CSGT đã có mặt tổ chức phân luồng giao thông

Sau gần 1 giờ tích cực xử lý, cây xanh và các vật cản được thu dọn, giao thông qua khu vực được thông suốt. Việc nhanh chóng có mặt, phối hợp xử lý sự cố và điều tiết giao thông của lực lượng CSGT cùng các đơn vị địa phương đã kịp thời khắc phục tình huống phát sinh, góp phần bảo đảm an toàn cho người dân và phương tiện.

Hiện nay đang trong mùa mưa, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân chủ động cập nhật thông tin dự báo thời tiết, đặc biệt trong thời điểm có mưa lớn, giông, gió mạnh. Khi lưu thông cần chú ý quan sát, giảm tốc độ và tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng tại những khu vực có nguy cơ mất an toàn.