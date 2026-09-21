Kịp thời xác minh, đưa cháu gái đi lạc về với gia đình

Công an phường Chiềng Cơi bàn giao cháu Q cho gia đình

Trước đó, khoảng 15h ngày 20/9/2026, chị P.T.L đến Công an phường Chiềng Cơi trình báo việc con gái là cháu T.H.Q đi khỏi nhà từ sáng nhưng chưa trở về. Trong quá trình tìm kiếm, gia đình nhận được thông tin từ một lái xe khách tuyến Sơn La - Tuyên Quang cho biết cháu Q có đi trên xe khách đến Tuyên Quang, cháu không có tiền để thanh toán tiền vé và không có người thân, bạn bè tại địa phương này. Gia đình đã đề nghị Công an phường Chiềng Cơi hỗ trợ xác minh, tìm kiếm.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Chiềng Cơi đã khẩn trương liên hệ với Công an phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang kiểm tra, xác định nơi cháu Q đang có mặt. Qua xác minh, lực lượng Công an xác định cháu T.H.Q chính là trường hợp gia đình đang tìm kiếm. Công an 2 địa phương đã phối hợp liên hệ phương tiện đưa cháu trở về Sơn La. Đến 1h30 ngày 21/9, Công an phường Chiềng Cơi đã tiếp nhận và giao cháu Q cho gia đình trong tình trạng sức khỏe ổn định.