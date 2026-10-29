Kịp thời uốn nắn sai sót mới phát sinh

Khó khăn từ cơ sở

Xã biên giới Lìa thuộc diện đặc biệt khó khăn với hơn 90% dân số là đồng bào Pa Kô, Vân Kiều. Toàn Đảng bộ xã có 28 tổ chức đảng (2 đảng bộ bộ phận, 26 chi bộ) cùng 704 đảng viên. Do địa bàn rộng, năng lực cán bộ cơ sở chưa đồng đều, một số chi bộ thôn, bản còn lúng túng trong cập nhật các quy định mới và thực hiện nghiệp vụ kiểm tra, giám sát.

Đặc thù quan hệ dòng họ, làng xóm gắn bó lâu đời ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số cũng đặt ra những khó khăn nhất định đối với công tác kiểm tra, giám sát. Tâm lý ngại va chạm khiến một số chi bộ thôn, bản chưa mạnh dạn chỉ ra hạn chế, thiếu sót của đảng viên. Bên cạnh đó, khối lượng công việc lớn, cán bộ kiểm tra cơ sở chủ yếu kiêm nhiệm nên việc nghiên cứu hồ sơ đôi khi bị chi phối bởi nhiệm vụ đột xuất.

Thực tế này dẫn đến tình trạng một số chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm tại chi bộ còn dàn trải, chưa đi sâu vào các lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh vi phạm như quản lý đất đai, phân bổ nguồn lực chính sách. Công tác tự kiểm tra, phát hiện dấu hiệu vi phạm từ sớm ở cấp cơ sở còn hạn chế; việc lưu trữ hồ sơ, ghi chép sổ sách sau các đợt giám sát ở một số nơi còn sơ sài. Những hạn chế này đòi hỏi Đảng ủy xã nhanh chóng nắm bắt để có giải pháp tháo gỡ kịp thời.

Cán bộ Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Lìa thường xuyên bám cơ sở nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân - Ảnh: K.S

Bí thư Chi bộ thôn Thanh Hòa Hồ A Dỏ cho biết: “Địa bàn miền núi có đặc thù bà con đi làm nương rẫy xa, việc tập hợp đảng viên sinh hoạt định kỳ đã khó nên tổ chức các buổi giám sát chuyên đề càng vất vả hơn.

Bên cạnh đó, các đảng viên hay trưởng bản đều là bà con họ hàng gần xa, dẫn đến tâm lý e ngại, chưa mạnh dạn chỉ ra thiếu sót của nhau khi kiểm tra việc đóng đảng phí hay chấp hành giờ giấc sinh hoạt. Trình độ ghi chép sổ sách kiểm tra của chi bộ cũng còn lúng túng do ít được tập huấn chuyên sâu. Vì vậy, đòi hỏi cán bộ kiểm tra vừa phải kiên trì, khéo léo, vừa dứt khoát thì mới tạo được chuyển biến thực chất trong nhận thức của đảng viên”.

Tạo niềm tin cho Nhân dân

Trước những khó khăn đó, Đảng ủy xã Lìa xác định công tác kiểm tra, giám sát phải đi trước một bước nhằm nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng. Hằng năm, Đảng ủy chủ động xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát, tập trung vào các vấn đề gắn trực tiếp với thực tiễn tại địa bàn biên giới, như: Quản lý đất đai, tính minh bạch khi thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia, giữ gìn an ninh trật tự và duy trì nếp sinh hoạt chi bộ.

Để nâng cao hiệu quả thực hiện, Đảng ủy xã phân công từng Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra (UBKT) phụ trách và tham dự sinh hoạt định kỳ tại chi bộ thôn, bản. Cách làm “cầm tay chỉ việc” này giúp uốn nắn kịp thời sai sót về quy trình ngay từ khi mới phát sinh.

Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Lìa Nguyễn Phúc cho biết: “Chúng tôi chuyển mạnh từ kiểm tra xử lý sang chủ động giám sát phòng ngừa từ sớm, từ xa, cảnh báo sớm và kiểm soát quyền lực. UBKT Đảng ủy xây dựng biểu mẫu ngắn gọn để bí thư chi bộ dễ áp dụng. Những vấn đề bức xúc trong Nhân dân được nắm bắt sớm qua giám sát thường xuyên, nhờ đó hạn chế tối đa vi phạm phát sinh từ cơ sở”.

Công tác phối hợp giữa UBKT Đảng ủy xã với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội được tăng cường. Các buổi tiếp xúc cử tri, họp bản trở thành kênh thông tin hữu ích giúp cấp ủy phát hiện kịp thời những bất cập trong quản lý, phân bổ nguồn lực hỗ trợ người nghèo.

Việc chủ động trong công tác kiểm tra, giám sát góp phần giảm đáng kể tình trạng cả nể, giúp cho việc giám sát cam kết tu dưỡng của đảng viên tại các chi bộ đi vào nền nếp. Năng lực đội ngũ cán bộ kiểm tra cơ sở từng bước được nâng cao. Việc công khai kết luận kiểm tra liên quan đến quyền lợi cộng đồng góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với cấp ủy đảng.

Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Lìa Nguyễn Phúc cho biết thêm: “Thời gian tới, Đảng bộ xã Lìa tiếp tục chú trọng bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng kiểm tra cấp chi bộ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong lưu trữ hồ sơ. Địa phương quyết tâm duy trì kỷ cương, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh từ gốc, tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ an ninh biên giới”.