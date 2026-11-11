Kịp thời ứng cứu một trường hợp đuối nước dưới chân cầu Long Biên

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm đã khẩn trương điều động 2 cano, 1 xe cứu thương cùng 12 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an TP Hà Nội đến hiện trường tổ chức cứu nạn, cứu hộ.

Cán bộ, chiến sĩ triển khai cứu người bị nạn và đưa nạn nhân lên cano. Ảnh CAHN

Xác định đây là tình huống đặc biệt khẩn cấp, trực tiếp đe dọa đến tính mạng người gặp nạn, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông nhanh chóng triển khai phương tiện, tiếp cận khu vực được xác định có người đuối nước. Trong điều kiện gió to, dòng nước chảy xiết, công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Cán bộ, chiến sĩ đã khẩn trương triển khai đội hình, tổ chức rà soát khu vực, bám sát thông tin về vị trí nạn nhân, tận dụng từng phút để triển khai công tác cứu nạn.

Với tinh thần khẩn trương, quyết tâm cứu người, đến 14h18' cùng ngày, tức là chỉ sau 11 phút kể từ khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông đã phát hiện nạn nhân. Các cán bộ, chiến sĩ lập tức triển khai đội hình tiếp cận, đưa nạn nhân lên cano và tiến hành sơ cấp cứu ban đầu.

Lực lượng chức năng nhanh chóng đưa nạn nhân lên bờ và đưa đi cấp cứu tại cơ sở y tế. Ảnh: CAHN

Sau khi được đưa ra khỏi khu vực nguy hiểm, lực lượng cứu nạn, cứu hộ nhanh chóng đưa nạn nhân vào bờ, sử dụng xe cứu thương chuyển đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để cấp cứu. Hiện sức khỏe nạn nhân đã dần ổn định. Vụ việc được bàn giao cho Công an phường Hồng Hà tiếp nhận, tiếp tục giải quyết theo quy định.

Qua vụ việc, tinh thần trách nhiệm, sự mưu trí, dũng cảm và quyết tâm cứu người của cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH CATP tiếp tục được thể hiện rõ nét. Dù trong điều kiện thời tiết bất lợi, dòng nước phức tạp, lực lượng cứu nạn, cứu hộ vẫn khẩn trương có mặt, không quản ngại khó khăn, chạy đua với thời gian để giành lại sự sống cho người dân. Đây cũng là minh chứng cho tinh thần sẵn sàng chiến đấu, luôn đặt tính mạng, sức khỏe của Nhân dân lên trên hết, trước hết của lực lượng Công an Thủ đô.