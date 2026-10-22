Kịp thời truyền tin báo cháy, nâng hiệu quả ứng phó

Trong công tác phòng cháy, chữa cháy, phát hiện sớm và truyền tin kịp thời có ý nghĩa quan trọng đối với việc tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, hạn chế thiệt hại về người và tài sản. Nếu trước đây, việc tiếp nhận thông tin về sự cố chủ yếu dựa vào cuộc gọi của người dân hoặc báo tin trực tiếp, việc kết nối thiết bị truyền tin báo cháy với hệ thống dữ liệu của cơ quan chức năng tạo thêm kênh thông tin hỗ trợ phát hiện, xác minh và xử lý sự cố.

Công an thành phố kiểm tra việc lắp đặt hệ thống truyền tin báo cháy tại doanh nghiệp ở Khu Công nghiệp VSIP Bắc Ninh.

Thực hiện Nghị định số 105/2025/NĐ-CP và Kế hoạch số 726/KH-BCA-C07 ngày 16/12/2025 của Bộ Công an về quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng, cập nhật và hoàn thiện cơ sở dữ liệu về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, hệ thống truyền tin báo cháy và ứng dụng “Báo cháy 114”, các đơn vị, địa phương của Bắc Ninh đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở thuộc diện quản lý thực hiện khai báo thông tin, cập nhật dữ liệu và lắp đặt thiết bị theo quy định.

Đại tá Trần Thế Cường, Phó Giám đốc Công an thành phố thông tin, Công an thành phố được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện. UBND các xã, phường có trách nhiệm rà soát, hướng dẫn các cơ sở thuộc phạm vi quản lý, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để cơ quan, doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người dân hiểu rõ trách nhiệm, lợi ích của việc kết nối thiết bị truyền tin báo cháy.

Việc phát hiện sớm, truyền tin nhanh và tổ chức chữa cháy kịp thời có ý nghĩa quan trọng trong hạn chế thiệt hại. Từ thực tế này, việc ứng dụng công nghệ để hỗ trợ tiếp nhận thông tin, xác định địa điểm xảy ra sự cố và huy động lực lượng kịp thời là hướng đi cần thiết.

Thành phố hoàn thành khai báo, cập nhật thông tin đối với 100% cơ sở thuộc diện quản lý trước ngày 30/7/2026. Đối với việc trang bị, kết nối thiết bị truyền tin báo cháy, phấn đấu hoàn thành tại 100% cơ sở thuộc diện quản lý trước ngày 1/7/2027. Đến nay, lực lượng chức năng đã tuyên truyền, hướng dẫn hơn 39,8 nghìn cơ sở, đạt 90,1% tổng số cơ sở thuộc diện quản lý. Công tác tuyên truyền, hướng dẫn được đẩy mạnh tại các địa bàn như xã Yên Trung, xã Yên Thế, phường Võ Cường, phường Việt Yên, phường Từ Sơn, phường Nam Sơn và phường Hạp Lĩnh...

Tại cơ sở, lực lượng công an phối hợp với chính quyền địa phương rà soát danh sách, phân loại đối tượng thuộc diện quản lý, hướng dẫn chủ cơ sở khai báo và cập nhật thông tin. Trung tá Nguyễn Thị Hòa, Phó trưởng Công an phường Việt Yên nói: “Việc triển khai được gắn với tuyên truyền, kiểm tra và giải đáp những vướng mắc phát sinh, giúp các cơ sở hiểu rõ trách nhiệm cũng như lợi ích của việc kết nối thiết bị truyền tin báo cháy”.

Công ty Wonjin Vina là doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực sản xuất linh kiện điện tử tại Khu công nghiệp Vân Trung, phường Nếnh. Tại đây, công tác phòng cháy, chữa cháy được gắn với yêu cầu bảo đảm an toàn trong hoạt động sản xuất. Với hơn 300 lao động, doanh nghiệp duy trì hệ thống báo cháy tự động, tổ chức tập huấn, diễn tập và triển khai lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy theo hướng dẫn.

Đối với các cơ sở sản xuất, nguy cơ cháy có thể xuất phát từ hệ thống điện, máy móc, thiết bị vận hành liên tục hoặc quá trình lưu trữ nguyên vật liệu. Vì vậy, việc kết nối thiết bị truyền tin báo cháy cần được đặt trong tổng thể các biện pháp bảo đảm an toàn, từ kiểm tra hệ thống điện, bảo dưỡng phương tiện chữa cháy đến xây dựng phương án xử lý tình huống và hướng dẫn người lao động kỹ năng thoát nạn. Ông Lee Young Jin Giám đốc điều hành Công ty Wonjin Vina nói: “Việc ứng dụng thiết bị truyền tin báo cháy giúp bổ sung kênh thông tin, hỗ trợ cơ quan chức năng tiếp nhận tín hiệu khi có sự cố”.

Công an phường Nếnh kiểm tra cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke đã lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy.

Tại các cơ sở kinh doanh karaoke, yêu cầu cảnh báo cháy sớm càng có ý nghĩa do đặc điểm công trình nhiều tầng, nhiều phòng khép kín, hệ thống điện và thiết bị âm thanh hoạt động thường xuyên. Cơ sở karaoke 161 tại tổ dân phố My Điền 2, phường Nếnh cao 6 tầng, trong đó 4 tầng bố trí các phòng karaoke. Cơ sở đã trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy, phương tiện chữa cháy. Ông Đinh Quốc Thịnh, chủ quán Karaoke 161, phường Nếnh chia sẻ: “Sau khi được lực lượng công an hướng dẫn, cơ sở đã tìm hiểu quy định, triển khai lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy và rà soát các điều kiện an toàn. Chúng tôi thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, phương tiện chữa cháy, lối thoát nạn và nhắc nhở nhân viên thực hiện đúng quy trình an toàn”.

Việc phát hiện sớm, truyền tin nhanh và tổ chức chữa cháy kịp thời có ý nghĩa quan trọng trong hạn chế thiệt hại như vụ cháy tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Fujita Việt Nam, Khu công nghiệp VSIP Bắc Ninh; vụ cháy nhà ở kết hợp kinh doanh tại tổ dân phố Phương Cầu, phường Phương Liễu cùng xảy ra vào ngày 8/10 và vụ cháy căn hộ tại chung cư Viglacera, phường Võ Cường, ngày 25/7... Từ thực tế này, việc ứng dụng công nghệ để hỗ trợ tiếp nhận thông tin, xác định địa điểm xảy ra sự cố và huy động lực lượng kịp thời là hướng đi cần thiết.

Chuyển đổi số trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ là quá trình đòi hỏi sự phối hợp liên tục giữa cơ quan quản lý, lực lượng chức năng và từng cơ sở. Khi dữ liệu được cập nhật đầy đủ, thiết bị được vận hành ổn định và mỗi doanh nghiệp, hộ kinh doanh chủ động thực hiện các biện pháp an toàn, công nghệ sẽ trở thành công cụ hỗ trợ thiết thực cho công tác phát hiện cháy sớm. Từ đó lực lượng chữa cháy sẽ nắm bắt được sớm, tổ chức ứng phó kịp thời, góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản và giữ bình yên từ cơ sở.