Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 7h15 phút, ngày 17/11, tàu cá số hiệu HT35142, do anh Lê Văn Phúc (SN 1985, thôn Đại Bắc, xã Cổ Đạm) làm chủ khi đang neo đậu gần bờ bị sóng biển đánh chìm.

Lực lượng trục vớt tàu cá bị sóng biển đánh chìm

Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Lạch Kèn đã khẩn trương cử 25 cán bộ, chiến sĩ cùng với người dân địa phương tiến hành tổ chức cứu hộ.

Tàu cá được đưa lên bờ

Sau hơn giờ đồng hồ nỗ lực, đến khoảng 8h30 phút cùng ngày, các lực lượng đã đưa được tàu cá lên bờ. Vụ việc không có thiệt hại về người, tàu cá bị hư hỏng, ước tính thiệt hại ban đầu hơn 10 triệu đồng.

Video: Trục vớt tàu cá của ngư dân bị sóng biển đánh chìm