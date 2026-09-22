Kịp thời triển khai lực lượng xử lý cháy kho tại 956 Bạch Đằng

Đám cháy quan sát từ đường Nguyễn Khoái. Ảnh: Đức Tuấn

Theo thông tin ban đầu, đám cháy xảy ra tại khu vực kho ở địa chỉ 956 Bạch Đằng. Đây là khu vực nằm ven sông, có đặc thù về giao thông, đòi hỏi lực lượng chữa cháy phải chủ động triển khai phương tiện phù hợp để nhanh chóng tiếp cận, kiểm soát tình hình.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên sông đã triển khai lực lượng đến hiện trường. Các cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tổ chức tiếp cận khu vực xảy cháy, triển khai các biện pháp chữa cháy, ngăn cháy lan, đồng thời kiểm tra, rà soát hiện trường nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và lực lượng tham gia chữa cháy.

Cận cảnh dãy nhà kho phát hoả. Ảnh: Đức Tuấn

Với tinh thần khẩn trương, chủ động, cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH đã tập trung xử lý tình huống, hạn chế nguy cơ cháy lan sang các khu vực lân cận.

Thông tin ban đầu cho thấy, chưa ghi nhận thương vong về người trong vụ cháy. Hiện Công an thành phố Hà Nội đã điều động thêm Đội Cảnh sát Chữa cháy và CNCH số 7 và số 9 tới hiện trường làm nhiệm vụ.

Tiếp cận khu vực xảy cháy, triển khai các biện pháp chữa cháy, ngăn cháy lan.

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo các cơ sở kho, xưởng, hộ kinh doanh cần thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, nguồn nhiệt và các điều kiện an toàn phòng cháy; sắp xếp hàng hóa bảo đảm khoảng cách an toàn, không để vật liệu dễ cháy gần nguồn nhiệt. Khi phát hiện cháy, cần nhanh chóng báo lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH qua số 114; đồng thời chủ động tổ chức thoát nạn, chữa cháy tại chỗ trong điều kiện bảo đảm an toàn.