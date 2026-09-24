Kịp thời trao lại tài sản bị thất lạc, Công an xã Diên Lạc nhận thư cảm ơn

Chiều 24-9, đại diện Công an xã Diên Lạc (Khánh Hòa) cho biết vừa nhận được thư cảm ơn của công dân Phạm Ngọc Luật (trú xã Diên Lạc) sau khi đơn vị kịp thời xác minh và trao lại tài sản bị thất lạc.

Sau khi nhận lại tài sản, ông Phạm Ngọc Luật đã tới Công an xã Diên Lạc gửi thư cảm ơn.

Theo đó, chiều 21-9, một người dân đang lưu thông trên địa bàn xã tình cờ nhặt được chiếc ví tiền. Người này đã chủ động liên hệ và bàn giao chiếc ví cho Công an xã Diên Lạc để nhờ tìm chủ nhân. Ngay sau khi tiếp nhận, Công an xã đã nhanh chóng rà soát, xác minh và liên hệ được với chủ sở hữu. Sau khi đối chiếu, xác nhận đúng người, Công an xã đã bàn giao đầy đủ, nguyên vẹn tài sản cho ông Phạm Ngọc Luật theo quy định. Cảm kích với việc làm này, ông Luật đã viết thư cảm ơn Công an xã. Ông Luật bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với tinh thần trách nhiệm, sự tận tình và thái độ chu đáo của cán bộ, chiến sĩ đơn vị; đồng thời gửi lời cảm ơn chân thành tới người đã nhặt được ví và chủ động giao nộp.

Nhận thư, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Diên Lạc rất xúc động và trân trọng. Đây là sự ghi nhận của Nhân dân, là nguồn động viên để mỗi cán bộ, chiến sĩ không ngừng nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ. Công an xã Diên Lạc trân trọng cảm ơn tấm lòng và sự tin tưởng của Nhân dân; nguyện tiếp tục phát huy truyền thống “Vì nhân dân phục vụ”, luôn gần dân, sát dân, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, xây dựng địa phương bình yên, ngày càng phát triển.