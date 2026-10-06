Kịp thời tôn vinh, trọng dụng cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Cẩm Bình (tỉnh Hà Tĩnh) hướng dẫn người dân triển khai thủ tục hành chính. (Ảnh: MINH CHÍNH)

Sự ra đời liên tiếp và đồng bộ của Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới và Quy định số 220-QĐ/TW ngày 30/9/2026 của Ban Bí thư về cơ chế tôn vinh, trọng dụng và bảo vệ cán bộ dám đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, đã đáp ứng trúng và đúng đòi hỏi cấp bách từ thực tiễn và tạo “điểm tựa” pháp lý vững chắc để đội ngũ cán bộ, đảng viên tự tin dấn thân, cống hiến, cùng đất nước vững vàng tiến vào kỷ nguyên mới.

Lịch sử cách mạng Việt Nam đã chứng minh một thực tế sinh động: Nếu không có những bước đột phá mạnh mẽ trong tư duy đổi mới kinh tế, chúng ta không thể có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày hôm nay. Trong mỗi bước chuyển của lịch sử cách mạng, nhân tố quyết định luôn là những cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm-những người sẵn sàng “đứng mũi chịu sào” trước công việc mới, việc khó, việc phức tạp chưa từng có tiền lệ. Họ nhìn nhận thử thách không phải là chướng ngại, mà là “lò luyện” để tôi rèn bản lĩnh và sự trưởng thành. Tinh thần xả thân vì sự nghiệp chung ấy là biểu hiện của lòng yêu nước nồng nàn, bản lĩnh chính trị vững vàng và đạo đức cách mạng trong sáng.

Những năm qua, với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, Đảng ta đã quyết liệt triển khai nhiều giải pháp nhằm khắc phục triệt để “căn bệnh” sợ sai, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm trong một bộ phận cán bộ.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Trọng Phúc, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng chia sẻ: Thế hệ chúng tôi có rất nhiều cán bộ trẻ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Chúng tôi không xem đó là điều gì xa lạ, bởi thực chất đó là sự kế thừa và phát triển sinh động lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tinh thần tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Tuy nhiên, vì là những người trẻ lại dám nghĩ, dám làm nên đôi khi có những hạn chế, sai lầm do thiếu kinh nghiệm sống, và đó chính là lúc họ cần đến sự khuyến khích, bảo vệ kịp thời của tổ chức.

Những năm qua, với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, Đảng ta đã quyết liệt triển khai nhiều giải pháp nhằm khắc phục triệt để “căn bệnh” sợ sai, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm trong một bộ phận cán bộ. Trong đó, Kết luận số 14-KL/TW ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung, đã bước đầu tạo ra làn gió mới. Bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, càng cần có sự góp sức của những cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và do đó việc tôn vinh, trọng dụng và bảo vệ họ là điều cần thiết.

Sự ra đời của Nghị quyết số 24 là nâng tầm từ chủ trương “khuyến khích” của Kết luận số 14 sang xác lập “chuẩn mực hành động”. Chỉ trong vòng hơn một tháng sau đó, Ban Bí thư đã ban hành Quy định số 220 về cơ chế tôn vinh, trọng dụng và bảo vệ cán bộ dám đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Quá trình thể chế hóa quyết liệt, khẩn trương, đồng bộ đã kịp thời tạo ra cơ sở pháp lý để địa phương, đơn vị, tổ chức ghi nhận, tôn vinh và đặt những người tài năng, tâm huyết đúng vị trí công tác.

Quy định số 220 đã cụ thể hóa các sáng kiến đổi mới thành 4 nhóm rõ ràng, cụ thể, từ những đột phá trong khâu thực thi đến việc thiết lập “không gian thử nghiệm có kiểm soát” đối với các dự án có độ rủi ro cao, khắc phục tâm lý “e ngại”, “sợ sai” của cán bộ trẻ. Cán bộ sẽ xác định được phạm vi, thẩm quyền để tự tin giải phóng toàn bộ năng lượng sáng tạo.

Quy định số 220 khẳng định đồng hành và bảo vệ những người dám dấn thân vì lợi ích chung thông qua nhiều chế tài, chế định. Thí dụ như việc khôi phục danh dự, uy tín cho cán bộ gặp rủi ro do nguyên nhân khách quan hay danh sách 12 hành vi nghiêm cấm… Qua đó, phân định rạch ròi giữa tinh thần dấn thân chân chính với hành vi lạm quyền, lợi dụng danh nghĩa “sáng tạo” để trục lợi chính sách hay vun vén lợi ích nhóm.

Nếu Nghị quyết số 24 là ngọn lửa thắp lên khát vọng cống hiến và tinh thần dấn thân, thì Quy định số 220 chính là bộ quy trình vận hành chuẩn mực để bảo vệ ngọn lửa đó trước những “sóng gió” của thực tiễn. Với sự tháo gỡ đồng bộ này, đội ngũ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm đã có trong tay một “cẩm nang” pháp lý rõ ràng, trọn vẹn niềm tin để tự tin cống hiến trí tuệ, phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.