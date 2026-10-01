Kịp thời tổ chức cứu các nạn nhân bị mắc kẹt trong tai nạn giao thông

Nạn nhận bị mắc kẹt trong cabin xe trong vụ tai nạn giao thông.

Qua quá trình trinh sát nhận thấy các nạn nhân gặp nạn có dấu hiện bất tỉnh, mất máu nhiều, có khả năng bị chấn thương nặng ở vùng eo, chân do bị chèn ép mạnh, nếu không được cứu ra kịp thời sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Vận dụng những kiến thức đã được đào tạo, kinh nghiệm thực tiễn được đúc kết qua nhiều năm làm công tác cứu nạn cứu hộ, các đồng chí dùng xà beng cạy cửa, phá kiếng, đồng thời cùng người dân xung quanh dùng dây xích neo vào xe tải phía trước để kéo phần cabin xe giãn ra, sau đó các cán bộ chiến sĩ đã nhanh chóng chui vào xe để đưa các nạn nhân ra ngoài an toàn. Trong tình huống khẩn cấp không có xe cấp cứu nên các cán bộ chiến sĩ đã nhanh chóng dùng xe cá nhân đưa các nạn nhân tới Bệnh viện đa khoa Thống Nhất để cấp cứu, đồng thời đã hỗ trợ các nạn nhân làm thủ tục nhập viện và hỗ trợ chi phí nhập viện cho các nạn nhân.

Cán bộ chiến sĩ đưa nạn nhân bị mắc kẹt ra ngoài an toàn và đưa nạn nhân đến Bệnh viện đa khoa Thống Nhất để cấp cứu.

Hành động kịp thời cứu nạn các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông ở trên đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, gần dân, sát dân của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, góp phần cụ thể hóa phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”, đặc biệt lại càng có ý nghĩa khi đang tiến tới kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (04-10-1961 - 04-10-2026), 25 năm ngày Toàn dân phòng cháy chữa cháy (04-10-2001 - 04-10-2026).