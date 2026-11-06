Kịp thời tìm thấy bé trai 2 tuổi đi lạc

Ngày 6/11, thông tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, Công an xã Quảng Hòa vừa phối hợp tìm kiếm, xác minh và bàn giao an toàn một bé trai 2 tuổi đi lạc trên địa bàn cho gia đình.

Công an xã Quảng Hòa bàn giao cháu bé đi lạc cho gia đình.

Trước đó, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 4/11, trên đường đi làm về, anh H.V.C (SN 1992, trú tại thôn 2, xã Quảng Hòa) phát hiện một bé trai khoảng 2 tuổi đi một mình trên tỉnh lộ 4B, đoạn qua thôn 2.

Thời điểm này trời đã tối, lo ngại cháu bé gặp nguy hiểm, anh C. đã đưa cháu đi tìm kiếm, hỏi thăm người dân xung quanh nhưng không xác định được gia đình nên đưa đến Công an xã Quảng Hòa nhờ hỗ trợ.

Tiếp nhận cháu bé, Công an xã Quảng Hòa phân công cán bộ chăm sóc, kiểm tra sức khỏe, đồng thời cử lực lượng đến các thôn xác minh, tìm kiếm người thân. Thông tin về cháu bé cũng được thông báo đến lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở để phối hợp tìm kiếm.

Sau quá trình xác minh, lực lượng công an xác định cháu bé là H.C.T (SN 2024), trú tại xã Quảng Hòa, đồng thời tìm được mẹ ruột là chị S.T.S (SN 1992). Công an xã đã tiến hành bàn giao cháu bé cho gia đình an toàn.

Nhận lại con, chị S.T.S xúc động, gửi lời cảm ơn đến cán bộ, chiến sĩ Công an xã Quảng Hòa đã tận tình hỗ trợ gia đình tìm lại cháu.

Qua sự việc, Công an xã Quảng Hòa khuyến cáo các bậc phụ huynh cần tăng cường trông nom, quản lý trẻ nhỏ, tránh để trẻ đi lạc, gặp nguy hiểm, nhất là tại các khu vực gần đường giao thông.