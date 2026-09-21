Kịp thời tìm thấy 2 bé gái nghi bị dụ dỗ đi làm xa qua mạng xã hội

Ngày 21/9, thông tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, từ trình báo của gia đình về việc con gái rời nhà, nghi bị dụ dỗ đi làm xa qua mạng xã hội, Công an xã Đam Rông 2 đã nhanh chóng xác minh, tìm thấy hai em nhỏ đang chuẩn bị lên xe khách rời địa phương.

Trước đó, Công an xã Đam Rông 2 tiếp nhận trình báo của anh P. (SN 1988, trú tại xã Đam Rông 2) về việc con gái là em S. (SN 2012) rời nhà, gia đình không rõ em đang ở đâu.

Người thân nghi em có thể bị người lạ trên mạng xã hội dụ dỗ đi làm tại địa phương khác.

Công an xã Đam Rông 2 phối hợp cùng gia đình tiếp nhận và đưa các em trở về nhà.

Xác định vụ việc liên quan đến người chưa thành niên, Công an xã Đam Rông 2 khẩn trương xác minh, rà soát các mối quan hệ của em S. và phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức tìm kiếm.

Ngay sau đó, lực lượng công an xác định em S. cùng người bạn là em L. (SN 2012, cùng trú tại xã Đam Rông 2) đang ở khu vực chuẩn bị lên xe khách rời địa phương.

Công an xã phối hợp với các nhà xe tiếp cận, bảo đảm an toàn cho hai em và ngăn các em tiếp tục hành trình khi chưa làm rõ sự việc.

Sau đó, hai em được đưa về trụ sở Công an xã để chăm sóc, động viên và liên hệ gia đình đến đón. Qua kiểm tra, sức khỏe của cả hai em đều ổn định.

Sau vụ việc, Công an xã Đam Rông 2 tuyên truyền, hướng dẫn hai em và gia đình nhận diện các phương thức, thủ đoạn tiếp cận, dụ dỗ trẻ em qua mạng xã hội, trong đó có những lời mời chào việc làm với thu nhập hấp dẫn nhưng không cung cấp rõ địa chỉ, người tuyển dụng và điều kiện làm việc.

Công an xã Đam Rông 2 tuyên truyền, hướng dẫn các em và gia đình kỹ năng phòng ngừa nguy cơ trên không gian mạng.

Công an xã đồng thời đề nghị phụ huynh thường xuyên quan tâm, trò chuyện, nắm bắt tâm lý và các mối quan hệ của con em trên mạng xã hội; hướng dẫn trẻ thận trọng trước những lời mời làm việc bất thường, không tự ý đi theo người lạ hoặc rời khỏi địa phương khi chưa được gia đình xác minh thông tin.

Khi trẻ mất liên lạc hoặc có dấu hiệu bị lôi kéo, dụ dỗ, gia đình cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan Công an để được hỗ trợ, tìm kiếm kịp thời.

Công an xã Đam Rông 2 cho biết thời gian tới sẽ tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phòng ngừa tội phạm trên không gian mạng cho học sinh, thanh thiếu niên và phụ huynh, góp phần nâng cao cảnh giác trước nguy cơ trẻ em bị lừa đảo, dụ dỗ, mua bán người, cưỡng ép hoặc bóc lột sức lao động.