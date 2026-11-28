Cháu bé được lực lượng Cảnh sát 113 tìm, đưa về với gia đình an toàn.

Ngày 27-11, Cảnh sát 113 Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng đã khẩn trương triển khai các biện pháp xác minh, tìm kiếm và tìm thấy cháu bé để bàn giao cho gia đình an toàn. Việc làm của lực lượng Cảnh sát 113 Công an tỉnh Quảng Ngãi tuy nhỏ nhưng đã thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự tận tụy đối với Nhân dân. Qua đó, tiếp tục lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT, vì cuộc sống bình yên của Nhân dân.