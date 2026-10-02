Kịp thời thu giữ 135 kg thực phẩm không rõ nguồn gốc

Lực lượng chức năng kịp thời ngăn chặn phương tiện vận chuyển số lượng lớn thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ đang trên đường đi tiêu thụ.

Cụ thể, trong quá trình làm nhiệm vụ tại khu vực tổ 4, phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang, Tổ công tác phát hiện xe ô tô 7 chỗ, biển kiểm soát 23A-144.75 có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra. Người điều khiển xe được xác định là Đỗ Tiến Mạnh (sinh năm 1983, trú tại xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang).

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều bao tải màu xanh, bên trong chứa 10 thùng xúc xích và lạp xưởng đông lạnh với tổng trọng lượng khoảng 135kg, đang trên đường vận chuyển đi cung cấp, tiêu thụ tại các quán ăn khu vực cổng trường học thuộc địa bàn phường Hà Giang 1 và phường Hà Giang 2.

Trong quá trình kiểm tra, lái xe Đỗ Tiến Mạnh không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hay các giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của số hàng hóa nêu trên. Tổ công tác Cảnh sát trật tự, phản ứng nhanh đã tiến hành lập biên bản vụ việc, hoàn thiện hồ sơ ban đầu và bàn giao toàn bộ người, phương tiện cùng số hàng hóa vi phạm cho Đội Quản lý thị trường số 6 để tiếp tục xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Việc phát hiện và ngăn chặn kịp thời số thực phẩm không rõ nguồn gốc đã góp phần bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, đặc biệt là lứa tuổi học sinh, đồng thời thể hiện tinh thần kiên quyết đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm của lực lượng Công an Tuyên Quang.