Kịp thời tháo gỡ vướng mắc tại các dự án, công trình phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc ký Nghị quyết số 321/NQ-CP ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị quyết số 41/2026/QH16 ngày 24/8/2026 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các dự án, công trình phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang.

Các dự án phục vụ Hội nghị APEC 2027 đang khẩn trương thực hiện. (Ảnh minh hoạ).

Kế hoạch nhằm triển khai nghiêm túc, có chất lượng và hiệu quả Nghị quyết số 41/2026/QH16, qua đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các dự án, công trình phục vụ Hội nghị.

Đồng thời, Kế hoạch xác định cụ thể nội dung nhiệm vụ, thời hạn, tiến độ hoàn thành, sản phẩm và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan. Việc tổ chức thực hiện phải bảo đảm đồng bộ, thống nhất, hiệu quả, tăng cường phối hợp giữa các bộ, ngành và địa phương trong quá trình triển khai Nghị quyết.

Theo Kế hoạch, UBND tỉnh An Giang chủ trì, phối hợp với UBND đặc khu Phú Quốc, các cơ quan chuyên môn của tỉnh, chủ đầu tư, nhà đầu tư và nhà thầu tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù quy định tại Nghị quyết số 41/2026/QH16, bảo đảm áp dụng đúng đối tượng, đúng cơ chế, chính sách.

Trường hợp cần thiết, UBND tỉnh An Giang ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị quyết theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 11 của Nghị quyết số 41/2026/QH16. Đồng thời, địa phương có trách nhiệm thường xuyên, định kỳ kiểm tra việc thực hiện các quy định; xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân lợi dụng việc triển khai Nghị quyết để tham nhũng, tiêu cực, gây thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước.

Các Bộ: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Công thương cùng các bộ, cơ quan ngang bộ khác căn cứ chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao, chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh An Giang hướng dẫn, kiểm tra, giám sát theo quy định của pháp luật.

Các lĩnh vực được hướng dẫn, kiểm tra, giám sát gồm quy hoạch, ngân sách, đầu tư, đầu tư công, đầu tư theo phương thức đối tác công tư, kiến trúc, xây dựng, khai thác và thu hồi khoáng sản, đổ chất thải, tiếp nhận chất thải từ hoạt động xây dựng, giao đất, cho thuê đất và các thủ tục về đất đai đối với dự án, công trình, hạng mục công trình thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị quyết.

Đối với các công trình sử dụng công nghệ mới, Bộ Xây dựng và các bộ, cơ quan liên quan chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh An Giang tham gia ý kiến bằng văn bản về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng theo quy định tại khoản 2 Điều 8 của Nghị quyết số 41/2026/QH16.

Các cơ quan liên quan có trách nhiệm cử đại diện tham gia Hội đồng kiểm tra, nghiệm thu tại địa phương theo quy định tại khoản 4 Điều 8 của Nghị quyết, theo đề nghị của UBND tỉnh An Giang. Thời hạn tham gia ý kiến về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật là tối đa 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản xin ý kiến. Việc cử đại diện tham gia Hội đồng kiểm tra, nghiệm thu được thực hiện theo đề nghị của UBND tỉnh An Giang.

Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh An Giang và các bộ, cơ quan liên quan thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật và trách nhiệm của UBND tỉnh An Giang trong quá trình thực hiện Nghị quyết.

Một nhiệm vụ trọng tâm khác là rà soát, đánh giá những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai các dự án, công trình phục vụ APEC 2027, đặc biệt liên quan đến định mức và giá xây dựng tại đặc khu Phú Quốc.

Theo đó, UBND tỉnh An Giang chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng khảo sát, xác định định mức, đơn giá xây dựng trên địa bàn đặc khu Phú Quốc phù hợp với thực tế. Đồng thời, rà soát, đánh giá toàn diện, đầy đủ các khó khăn, vướng mắc về định mức, giá xây dựng của các dự án, công trình phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027 và những vấn đề phát sinh khác trong lĩnh vực xây dựng.

Trên cơ sở rà soát, địa phương đề xuất thẩm quyền và giải pháp xử lý phù hợp. Trường hợp nội dung vượt thẩm quyền của Chính phủ, UBND tỉnh An Giang báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của cấp có thẩm quyền. Báo cáo về nội dung này phải hoàn thành, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 10/2026.