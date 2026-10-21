Kịp thời sơ cứu và đưa quân nhân Campuchia bị tai nạn đi cấp cứu

Quân nhân Campuchia được đưa đến Trung tâm Y tế Ia H’Drai, xã Ia Tơi, tỉnh Quảng Ngãi cấp cứu kịp thời. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Khoảng 10 giờ ngày 20/10, chiến sĩ Sến Thía Rứt, thuộc Đại đội 3, Tiểu đoàn 113, Quân khu 1, Quân đội Hoàng gia Campuchia không may bị lưỡi máy phát cỏ văng trúng chân khi đang lao động, gây đứt động mạch và gân, gây mất máu cấp tính, đe dọa đến tính mạng.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, Thượng úy T. Rong, Đại đội phó Đại đội 3 đã liên hệ với Trung tá Nguyễn Tấn Ninh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ia Dom, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi, đề nghị hỗ trợ y tế.

Tiếp nhận thông tin, quân y Đồn Biên phòng Ia Dom nhanh chóng sơ cứu, băng bó, cầm máu khẩn cấp cho quân nhân bị nạn; đồng thời báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh để phối hợp xử lý.

Thực hiện chỉ đạo của cấp trên, Đồn Biên phòng Ia Dom khẩn trương đưa quân nhân đến Trung tâm Y tế Ia H’Drai, xã Ia Tơi, tỉnh Quảng Ngãi để cấp cứu ban đầu, sau đó chuyển đến Bệnh viện Hùng Vương - Gia Lai để phẫu thuật xử lý vết thương.

Việc hỗ trợ kịp thời, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Dom thể hiện tinh thần nhân đạo, tình đoàn kết, hữu nghị giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai nước Việt Nam - Campuchia, góp phần vun đắp mối quan hệ hợp tác, gắn bó giữa quân đội hai nước.