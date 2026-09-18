Kịp thời sơ cứu hành khách bị ngất tại cửa khẩu quốc tế Móng Cái

Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh và phối hợp với kiểm dịch y tế quốc tế sơ cứu kịp thời nam hành khách người Trung Quốc. (Ảnh: Quang Thọ)

Cụ thể, vào khoảng 14 giờ ngày 18/9, trong quá trình làm thủ tục cho hành khách tại bục nhập cảnh cửa khẩu quốc tế Móng Cái, cán bộ Trạm Kiểm soát Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái phát hiện Liang RuiZhuang (sinh năm 1959, quốc tịch Trung Quốc) bất ngờ ngất xỉu, mất ý thức, mất thăng bằng và không thể tự đứng vững.

Cán bộ Đồn Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái hỗ trợ đưa nam hành khách người Trung Quốc làm thủ tục xuất cảnh. (Ảnh: Quang Thọ)

Ngay khi phát hiện sự việc, Trung tá Dương Đại Thắng và Trung tá Hoàng Trung Thanh nhanh chóng tiếp cận, tiến hành sơ cứu và kiểm tra ban đầu cho nam hành khách. Nhận thấy tình trạng ông Liang RuiZhuang yếu, mồm sùi bọt mép, các cán bộ khẩn trương liên hệ, phối hợp với lực lượng kiểm dịch y tế quốc tế khám, kiểm tra sức khỏe và tiếp tục theo dõi tình trạng của hành khách. Nhờ được phát hiện, hỗ trợ và xử trí kịp thời, sau khoảng 30 phút, ông Liang RuiZhuang đã hồi phục, tỉnh táo trở lại. Sau đó, nam hành khách được nhân viên Công ty du lịch Minh Anh đưa tới phòng khám Bệnh viện đa khoa khu vực Móng Cái tiếp tục điều trị.

Sau khi sức khoẻ của nam hành khách ổn định, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái phối hợp với kiểm dịch y tế quốc tế kiểm tra, theo dõi sức khỏe và bàn giao nam hành khách về Trung Quốc tiếp tục điều trị.

Việc phát hiện sớm, sơ cứu kịp thời và phối hợp xử lý hiệu quả đã giúp nam hành khách nhanh chóng hồi tỉnh, được tiếp tục chăm sóc, điều trị. Cách xử trí khẩn trương, tận tình thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và nét đẹp nhân văn của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố Quảng Ninh.