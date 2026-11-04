Kịp thời phối hợp cứu nạn tài xế mắc kẹt trong cabin xe tải bị lật

Thông tin trên website Bộ Công an, ngày 3/11/2026, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Sơn La đã kịp thời phối hợp với Công an xã Nậm Ty và các lực lượng tại chỗ tổ chức cứu nạn, đưa lái xe bị mắc kẹt trong cabin xe tải bị lật tại bản Pàn, xã Nậm Ty, tỉnh Sơn La đi cấp cứu.

Theo đó, khoảng 8h30 ngày 3/11/2026, tại tuyến đường liên bản thuộc bản Pàn, xã Nậm Ty, tỉnh Sơn La xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 1 xe ô tô tải bị lật trong quá trình lùi xe.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Bộ Công an

Vụ việc làm cabin xe bị biến dạng, lái xe là anh Lường Văn Thoan mắc kẹt bên trong, không thể tự thoát ra ngoài.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Nậm Ty đã khẩn trương triển khai lực lượng đến hiện trường, phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng tại chỗ tổ chức cứu nạn ban đầu, đồng thời thông báo Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 6 chi viện.

Lực lượng cứu hộ kịp thời đưa người bị nạn đi cấp cứu. Ảnh: Bộ Công an

Nhận được tin báo, Chỉ huy Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 6 nhanh chóng điều động cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện cứu nạn, cứu hộ chuyên dụng và 1 xe chở quân đến hiện trường, cách đơn vị khoảng 25 km, triển khai các biện pháp cứu nạn.

Sau khi đưa được nạn nhân ra khỏi khu vực mắc kẹt, lực lượng chức năng phối hợp cùng gia đình nhanh chóng đưa anh Thoan đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Sông Mã cấp cứu. Theo thông tin ban đầu, nạn nhân bị đa chấn thương, trong đó có chấn thương cột sống.

Nhờ sự phối hợp khẩn trương, trách nhiệm giữa lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an xã Nậm Ty cùng các lực lượng tại chỗ, nạn nhân đã thoát khỏi tình huống nguy hiểm, được tiếp cận và chăm sóc y tế.