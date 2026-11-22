Phương tiện vận chuyển số heo mắc bệnh dịch tả heo châu Phi.

Trước đó, ngày 19-11, Công an phường Cai Lậy tiếp nhận tin báo của người dân về việc có nhóm người vận chuyển heo hơi nghi mắc bệnh dịch tả heo châu Phi từ TP. Đồng Nai về khu vực chợ Tam Long (khu phố Tam Long, phường Cai Lậy) để tiêu thụ.

Đến 21 giờ 15 phút cùng ngày, qua công tác theo dõi, Công an phường tiến hành kiểm tra xe ô tô tải đang đậu trên đường Nguyễn Văn Tiếp, thuộc khu phố Tam Long. Trên xe có 123 con heo.

Tại thời điểm kiểm tra, những người liên quan không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc và giấy chứng nhận kiểm dịch động vật đối với số heo trên.

Qua xác minh, tài xế Đ. V. C. khai nhận lái xe thuê cho chủ phương tiện là Đ. V. H. Theo yêu cầu của H., C. đến địa bàn TP. Đồng Nai nhận heo, sau đó chở cùng N. V. Ch. về giao tại khu vực chợ Tam Long.

Làm việc với cơ quan chức năng, N. V. Ch. thừa nhận là chủ số heo trên. Số heo này được Ch. mua của một người tên Bảo (chưa rõ lai lịch) tại khu vực Sơn Lộc, TP. Đồng Nai với giá 28.000 đồng/kg. Tổng trọng lượng khoảng 3,4 tấn, trị giá 97 triệu đồng.

Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm, chính quyền địa phương đã phối hợp với cơ quan chuyên môn tiêu hủy toàn bộ số heo mắc bệnh.

Sau đó, Ch. dự định bán lại cho một người dân ngụ khu phố Mỹ Trang, phường Cai Lậy, với giá 32.000 đồng/kg. Quá trình mua bán, vận chuyển không thực hiện khai báo thú y và kiểm dịch theo quy định.

Sau đó, Công an phường Cai Lậy phối hợp với Đoàn kiểm tra liên ngành của UBND phường và cơ quan chuyên môn tiến hành kiểm tra, lấy mẫu số heo gửi Trung tâm Chẩn đoán và Xét nghiệm thú y Trung ương II (Cục Chăn nuôi và Thú y) để xét nghiệm. Đến chiều 21-11, kết quả xét nghiệm xác định toàn bộ số heo trên dương tính với vi rút dịch tả heo châu Phi.

Căn cứ kết quả xác minh, ngày 21-11, UBND phường Cai Lậy đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với N. V. Ch. về hành vi vận chuyển động vật không rõ nguồn gốc, xuất xứ và không có giấy chứng nhận kiểm dịch động vật theo quy định. Tổng số tiền phạt là 12,5 triệu đồng.

Cùng ngày, vào lúc 23 giờ, lực lượng chức năng phối hợp tổ chức tiêu hủy toàn bộ 123 con heo theo quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật.

Trước khi phát hiện vụ việc, ngày 11-11, UBND phường Cai Lậy đã ban hành Công văn số 1790 về việc kiểm tra hoạt động giết mổ gia súc tại chợ Tam Long. Theo đó, địa phương yêu cầu các đơn vị liên quan rà soát các điểm giết mổ, xác định hộ kinh doanh, vị trí, thời gian hoạt động và loại động vật giết mổ; đồng thời, kiểm tra nguồn gốc động vật, giấy tờ kiểm dịch, điều kiện vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm.

UBND phường cũng đã thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra hoạt động vận chuyển, giết mổ và tiêu thụ gia súc tại khu vực chợ Tam Long.