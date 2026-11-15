Kịp thời phát hiện tai nạn, bảo đảm an toàn cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn

Khoảng 5h15’ ngày 15/11, một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra giữa xe khách và xe tải tại Km1188+130 cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Hoài Nhơn - Quy Nhơn qua xã Hòa Hội (tỉnh Gia Lai).

Các đơn vị phối hợp khắc phục hậu quả tai nạn giao thông, bảo đảm an toàn. Ảnh: Cục Đường bộ.

Xe khách mang BKS: 43H-338.84 lưu thông hướng Nam - Bắc đã tông vào đuôi xe tải mang BKS: 36C-090.97 đang di chuyển cùng chiều phía trước.

Vụ va chạm khiến xe khách hư hỏng phần đầu, xe tải bị lật. Rất may, không có người bị thương.

Tai nạn cũng khiến một số công trình an toàn giao thông bị hư hỏng gồm 5 tấm hộ lan mềm loại 3 sóng, 10 trụ đỡ và 1 cọc H.

Sau khi phát hiện sự cố, Trung tâm điều hành giao thông (TMC) đã nhanh chóng thông tin đến các lực lượng chức năng, phối hợp tiếp cận hiện trường và tổ chức phân luồng, bảo đảm giao thông.

Nhờ thông tin được truyền đi kịp thời đến 5h44’, các lực lượng đã tiếp cận hiện trường, phối hợp đánh giá tình hình và triển khai phương án tổ chức giao thông.

Khoảng 6h cùng ngày, phương tiện lưu thông hướng Nam - Bắc được hướng dẫn rẽ tại nút giao Quốc lộ 19B với cao tốc tại Km1193+550 (nhánh phải) để đi theo Quốc lộ 1, hạn chế ảnh hưởng của vụ tai nạn đến hoạt động lưu thông trên tuyến.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng kiểm tra hiện trường, điều tra làm rõ. Vụ việc cho thấy vai trò quan trọng của TMC trong công tác giám sát, phát hiện và điều hành giao thông trên đường cao tốc.

Không chỉ thực hiện nhiệm vụ theo dõi tình hình giao thông, TMC còn là đầu mối tiếp nhận, truyền tải thông tin và kết nối các lực lượng liên quan khi xảy ra sự cố.