Kịp thời phát hiện, ngăn chặn vụ việc học sinh tự chế pháo nổ để trao đổi, bán cho bạn bè

Nhóm học sinh và số pháo tự chế.

Ngày 23-10, Công an xã Ninh Châu cho biết, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an xã Ninh Châu phát hiện một nhóm học sinh có dấu hiệu nghi vấn liên quan đến pháo nổ tự chế. Ngay sau đó, Công an xã Ninh Châu đã mời các em học sinh có liên quan đến làm việc để xác minh vụ việc, kịp thời ngăn chặn nguy cơ mất an toàn.

Qua xác minh, một học sinh sinh năm 2013 (trú xã Ninh Châu) thừa nhận đã đặt mua 1,5 kg bột pháo qua mạng xã hội TikTok, sau đó tự chế thành 30 quả pháo. Số pháo này dự kiến được đem ra trao đổi, bán lại cho một số học sinh cùng trường.

Nhận thấy hành vi chế tạo, tàng trữ và sử dụng pháo nổ tự chế tiềm ẩn nguy cơ gây thương tích, ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng và tài sản, Công an xã Ninh Châu đã phối hợp chặt chẽ với gia đình và nhà trường tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho các học sinh liên quan. Qua đó, giúp các em nhận thức rõ tính chất nguy hiểm của hành vi, nâng cao ý thức tự giác phòng tránh và cam kết không tái diễn. Sau khi được lực lượng Công an tuyên truyền, giải thích về những nguy hiểm và hậu quả có thể xảy ra, học sinh trên đã tự nguyện giao nộp toàn bộ 30 quả pháo tự chế cho cơ quan chức năng.

Theo Công an xã Ninh Châu, việc học sinh tự tìm mua nguyên liệu, chế tạo pháo nổ là hành vi đặc biệt nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ bất cứ lúc nào. Quá trình chế tạo, bảo quản hoặc sử dụng pháo nổ tự chế có thể gây bỏng nặng, tổn thương cơ thể, thậm chí đe dọa tính mạng của người thực hiện và những người xung quanh. Đặc biệt, việc trao đổi, mua bán pháo nổ giữa các học sinh có nguy cơ khiến loại vật liệu nguy hiểm này phát tán trong môi trường học đường, gây mất an toàn.

Từ vụ việc trên, Công an xã Ninh Châu khuyến cáo phụ huynh cần thường xuyên quan tâm, theo dõi việc sử dụng điện thoại, mạng xã hội và các hoạt động mua bán trực tuyến của con em mình. Nhà trường cần đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật, giúp học sinh nhận diện những nguy cơ từ việc tìm hiểu, làm theo các nội dung hướng dẫn chế tạo pháo nổ trên Internet.

Đối với các em học sinh, tuyệt đối không tìm mua nguyên liệu, tự chế, tàng trữ, mua bán hoặc sử dụng pháo nổ trái phép dưới bất kỳ hình thức nào. Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu chế tạo, mua bán, tàng trữ pháo nổ, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an để ngăn chặn, xử lý, tránh xảy ra những hậu quả đáng tiếc.