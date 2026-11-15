Kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi đăng hình ảnh hung khí lên mạng của nhóm thiếu niên

Ngày 15/11, Công an xã Đăk Tô cho biết đã xác minh, làm rõ vụ việc một số TTN đăng tải hình ảnh cầm hung khí tự chế trên nền tảng TikTok. Trước đó, ngay sau khi phát hiện phát hiện một tài khoản TikTok đăng tải hình ảnh các TTN cầm hung khí, tiềm ẩn nguy cơ gây ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT tại địa phương, Ban chỉ huy Công an xã Đăk Tô đã chỉ đạo lực lượng khẩn trương xác minh, làm rõ chủ tài khoản có tên “dthinh” và các cá nhân liên quan; qua đó, Công an xã xác định 3 nam TN đang cư trú trên địa bàn, đồng thời mời đến trụ sở để làm việc.

Tại cơ quan Công an, các trường hợp trên đã thừa nhận hành vi đăng tải hình ảnh cầm hung khí lên MXH. Theo lời khai, mục đích chủ yếu là thể hiện bản thân, khoe với bạn bè và thu hút sự chú ý, tương tác trên mạng, không xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân. Các cá nhân đã tự giác giao nộp hung khí (dao phóng lợn) và viết cam kết không tái phạm.

3 thanh thiếu nam tại Công an xã Đăk Tô

Công an xã Đăk Tô cũng đã thông báo vụ việc đến gia đình, đề nghị phụ huynh tăng cường quản lý, giáo dục con em, quan tâm đến các mối quan hệ và hoạt động sử dụng MXH của các cháu.

Qua vụ việc, cơ quan Công an khuyến cáo TTN cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không tàng trữ, chế tạo, sử dụng hoặc mang theo hung khí trái quy định; không đăng tải, chia sẻ hình ảnh, video cổ súy bạo lực, sử dụng hung khí để câu like, câu view. Các bậc phụ huynh cần chủ động phối hợp với nhà trường và lực lượng Công an trong quản lý, giáo dục con em, kịp thời phát hiện, uốn nắn những biểu hiện lệch chuẩn, góp phần ngăn ngừa vi phạm pháp luật từ sớm, từ xa.