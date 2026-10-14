Kịp thời ngăn vụ lừa đảo bằng 'lệnh bắt giữ' giả mạo

Công an giải thích, tuyên truyền về thủ đoạn lừa đảo cho N.B.Đ. Ảnh: CAHP

Sáng 14/10, Công an xã Vĩnh Hải, TP Hải Phòng tiếp nhận thông tin N.B.D. (trú tại thôn An Lương, xã Vĩnh Hải) bị một số đối tượng sử dụng “lệnh bắt giữ” giả mạo để thực hiện hành vi lừa đảo.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã triển khai các biện pháp ngăn chặn, giúp D. tránh bị chiếm đoạt tài sản. Lực lượng chức năng đồng thời hướng dẫn D. bảo mật thông tin cá nhân, chủ động bảo vệ tài sản và không làm theo yêu cầu của những người không rõ danh tính.

Các đối tưởng sử dụng lệnh bắt giữ giả nhằm lừa đảo. Ảnh: CAHP

Qua vụ việc, Công an xã Vĩnh Hải phổ biến cho D. cùng người thân cách nhận diện các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng. Trong đó, thủ đoạn giả mạo cơ quan chức năng, sử dụng giấy tờ giả để đe dọa, gây hoang mang, thao túng tâm lý nạn nhân nhằm chiếm đoạt tài sản cần được đặc biệt cảnh giác.

Công an xã Vĩnh Hải khuyến cáo người dân không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP hoặc chuyển tiền theo yêu cầu của người lạ. Khi nhận được giấy tờ, thông tin có dấu hiệu giả mạo, cần bình tĩnh xác minh, kịp thời thông báo cho cơ quan Công an để được hướng dẫn, xử lý.