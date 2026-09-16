Kịp thời ngăn người phụ nữ có ý định tiêu cực

Khoảng 0h15 ngày 16-9-2026, trong quá trình tuần tra, kiểm soát ban đêm trên địa bàn, Tổ Cảnh sát trật tự - Công an phường Ba Đình phát hiện một phụ nữ có biểu hiện bất ổn tại khu vực đường Thanh Niên, phường Ba Đình.

Tổ công tác bàn giao người phụ nữ cho gia đình

Nhận thấy người này có ý định tự tử, tổ công tác lập tức chủ động tiếp cận, đồng thời phối hợp với lực lượng Cảnh sát 113 - Công an thành phố Hà Nội đang làm nhiệm vụ gần đó để kịp thời ngăn chặn tình huống nguy hiểm.

Không nóng vội, cán bộ, chiến sĩ kiên trì động viên, khuyên giải, hỗ trợ tinh thần, giúp người phụ nữ dần bình tĩnh và từ bỏ ý định tự tử. Sau đó, người phụ nữ phối hợp làm việc với lực lượng Công an.

Tổ công tác đưa người này về trụ sở Công an phường Ba Đình để xác minh thông tin, đồng thời nhanh chóng liên hệ với gia đình.

Qua xác minh, người phụ nữ là chị B.T.O. (SN 2004), trú tại phường Ba Đình. Công an phường đã mời người thân của chị O. đến trụ sở để trao đổi, phối hợp chăm sóc, động viên và tiếp tục hỗ trợ.

Cảm động trước sự tận tâm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Công an phường Ba Đình, anh B.S.T., bố của chị O., đã viết thư cảm ơn gửi tới đơn vị.

Lá thư cảm ơn của gia đình

Một sự việc diễn ra trong đêm, giữa không gian vắng vẻ, nhưng bằng sự nhạy bén trong quá trình tuần tra và cách tiếp cận phù hợp, cán bộ, chiến sĩ đã kịp thời ngăn chặn một hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.

Không chỉ thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, lực lượng Công an cơ sở còn thường xuyên phải xử lý những tình huống đặc biệt, đòi hỏi sự bình tĩnh, kiên trì và tinh thần trách nhiệm cao. Trong những thời khắc như vậy, một lời động viên đúng lúc, một cách tiếp cận đúng cách có thể giúp người dân vượt qua phút giây khủng hoảng.

Việc Công an phường Ba Đình kịp thời phát hiện, hỗ trợ chị O. cũng thể hiện rõ tinh thần “Gần dân nhất”, chủ động nắm tình hình, có mặt và hỗ trợ người dân ngay khi phát sinh tình huống khó khăn.

Qua vụ việc, Công an phường Ba Đình tiếp tục khẳng định vai trò của lực lượng Công an cơ sở trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, đồng thời góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân trách nhiệm, tận tâm, gần gũi và vì nhân dân phục vụ.