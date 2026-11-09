Kịp thời ngăn người phụ nữ chuyển tiền để 'nhận quà' nước ngoài

Một số đoạn nội dung gửi quà nhằm lấy lòng tin từ chị L. Ảnh: CA

Sáng 6-11, thông qua Fanpage “Công an xã Đak Đoa, tỉnh Gia Lai”, Ban quản trị tiếp nhận tin báo của người dân về một phụ nữ có biểu hiện bất thường khi tìm đến các tiệm điện thoại tại khu vực Trung tâm thương mại Chợ xã Đak Đoa nhờ chuyển một khoản tiền lớn. Nhận thấy dấu hiệu có thể liên quan đến hành vi lừa đảo, người dân đã chủ động thông báo cho cơ quan Công an.

Xác định vụ việc cần được xử lý khẩn trương để tránh nguy cơ người dân bị chiếm đoạt tài sản, Chỉ huy Công an xã Đak Đoa lập tức chỉ đạo tổ công tác đến hiện trường. Từ hình ảnh và đặc điểm nhận dạng do người dân cung cấp, lực lượng Công an nhanh chóng xác định, tiếp cận chị L.T (1987, trú xã Đak Đoa).

Thời điểm này, chị T đang mang theo một khoản tiền mặt lớn, chuẩn bị nhờ chuyển vào tài khoản lạ. Qua xác minh, tổ công tác nắm được sáng cùng ngày, chị T. đã bán 1 dây chuyền tại cơ sở kinh doanh vàng bạc trên địa bàn, lấy 14 triệu đồng. Đây là kỷ vật do mẹ ruột tặng, nhưng chị vẫn quyết định bán để có tiền đóng khoản phí nhận hộp quà được cho là gửi từ nước ngoài về.

Trước dấu hiệu rõ ràng của thủ đoạn lừa đảo, Công an xã đề nghị chị T. dừng ngay việc chuyển tiền, đồng thời khẩn trương liên hệ người thân để phối hợp hỗ trợ. Lực lượng Công an cùng gia đình đến cơ sở kinh doanh vàng bạc nơi chị T. vừa bán dây chuyền, thương lượng để chị nhận lại tài sản. Nhờ sự phối hợp kịp thời, sợi dây chuyền kỷ vật được bảo toàn, chị T không bị mất 14 triệu đồng vào tay các đối tượng lừa đảo.

Làm việc với Công an xã, chị T. cho biết trước đó thông qua mạng xã hội Facebook đã kết bạn với tài khoản mang tên “Hough Le”, tự giới thiệu đang sinh sống tại Seoul (Hàn Quốc). Sau một thời gian trò chuyện, Hough Le” liên tục nhắn tin tán tỉnh, tạo dựng lòng tin và gửi hình ảnh hoa, điện thoại đắt tiền, quần áo hàng hiệu, trang sức cùng nhiều ngoại tệ (USD). “Hough Le” còn nói đã chuẩn bị một thùng quà gồm những món đồ trên và gửi về Việt Nam để tặng chị T.

Chị L.T trình bày sự việc với cán bộ Công an xã Đak Đoa. Ảnh: CA

Đến sáng 6-11, “Hough Le” thông báo thùng quà đã về đến sân bay nhưng yêu cầu chị T. chuyển 14 triệu đồng để đóng “phí dịch vụ cho nhân viên sân bay” mới được nhận hàng. Do tin tưởng lời “Hough Le” và không sử dụng tài khoản ngân hàng, chị T. đã bán sợi dây chuyền kỷ vật của mẹ, lấy tiền mặt rồi tìm đến các tiệm điện thoại nhờ chuyển khoản. Chỉ đến khi được cán bộ Công an phân tích, giải thích về phương thức, thủ đoạn lừa đảo, chị T mới nhận ra mình đã rơi vào bẫy của đối tượng.

Qua vụ việc, Công an xã Đak Đoa khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước những lời mời chào, hứa hẹn tặng quà giá trị từ người quen qua mạng xã hội, nhất là các tài khoản tự xưng là người nước ngoài. Thực tế, các đối tượng thường tạo dựng mối quan hệ tình cảm, gửi hình ảnh quà tặng có giá trị để lấy lòng tin, sau đó viện nhiều lý do như phí hải quan, phí sân bay, phí dịch vụ hoặc tiền phạt để yêu cầu nạn nhân chuyển tiền.

Người dân tuyệt đối không chuyển tiền vào tài khoản cá nhân không rõ nguồn gốc để nhận quà. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần bình tĩnh, dừng mọi giao dịch và báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ, ngăn chặn kịp thời.