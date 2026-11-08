Kịp thời ngăn người phụ nữ bán sợi dây chuyền kỷ vật của mẹ để chuyển tiền cho kẻ lừa đảo

Ngày 6/11, Công an xã Đak Đoa tiếp nhận tin báo qua Fanpage của đơn vị về việc một phụ nữ đến các tiệm điện thoại tại khu vực Trung tâm thương mại, nhờ chuyển một khoản tiền khá lớn, có biểu hiện bất thường, nghi bị lừa đảo.

Chị T được Công an giải thích, tuyên truyền về hình thức lừa đảo trực tuyến. Ảnh Công an Gia Lai

Ngay sau đó, Công an xã triển khai lực lượng đến hiện trường, xác định người phụ nữ là chị L.T (SN 1987, ngụ xã Đak Đoa). Thời điểm tiếp cận, chị T đang cầm tiền mặt chuẩn bị nhờ người chuyển khoản.

Qua xác minh, Công an xã phát hiện sáng cùng ngày, chị T đã bán sợi dây chuyền là kỷ vật do mẹ ruột tặng, lấy 14 triệu đồng để đóng khoản “phí dịch vụ sân bay” nhận quà từ nước ngoài.

Lực lượng Công an lập tức yêu cầu chị dừng giao dịch, đồng thời liên hệ gia đình và phối hợp đến cơ sở kinh doanh vàng bạc thương lượng, giúp chị nhận lại sợi dây chuyền.

Theo trình bày, trước đó chị T kết bạn qua Facebook với tài khoản “Hough Le”, tự giới thiệu đang sống tại Seoul (Hàn Quốc). Sau thời gian trò chuyện, đối tượng tạo dựng lòng tin, gửi hình ảnh nhiều món quà đắt tiền và thông báo đã gửi một thùng quà về Việt Nam tặng chị. Khi thông báo quà đã đến sân bay, đối tượng yêu cầu chị chuyển 14 triệu đồng để đóng phí nhận hàng.

Nhờ người dân cảnh giác, báo tin kịp thời, Công an xã Đak Đoa đã giúp chị T tránh bị lừa đảo.